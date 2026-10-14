به گزارش خبرنگارمهر حجت‌الاسلام سید عبدالفتاح نواب قبل از ظهر چهارشنبه در همایش کارگزاران حج و زیارت که در سالن آمفی تئاتر اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد با اشاره به توفیق زیارت مزار شهدا و حضور در جوار امامزادگان، اظهار کرد: باید قدردان کسانی باشیم که زمینه حضور در این برنامه‌های معنوی را فراهم می‌کنند؛ از جمله پدران، مادران، استادان و بزرگان که در مسیر رشد و تعالی انسان نقش‌آفرین بوده‌اند.



وی با اشاره به خدمات شخصیت‌های برجسته دینی و فرهنگی استان، از جمله مرحوم آیت‌الله مهمان‌نواز، بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره عالمان و خدمتگزارانی که برای مردم و جامعه اسلامی تلاش کرده‌اند، تأکید کرد.



خدمت به زائران، فرصتی برای اثرگذاری معنوی



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه خدمت در مجموعه‌هایی مانند هلال احمر و حوزه زیارت، مسئولیتی فراتر از انجام وظایف اداری است، گفت: خادمان این عرصه توفیق دارند واسطه‌ای برای هدایت معنوی و پیوند دل‌های مشتاق با معارف اهل‌بیت(ع) باشند؛ ازاین‌رو باید از این فرصت برای تأثیرگذاری مثبت بر زندگی و سبک زندگی زائران استفاده کنند.



وی افزود: هر زائر شرایط و مسائل خاص خود را دارد و خادمان باید با سعه‌صدر، دقت و احساس مسئولیت با آنان برخورد کنند. نباید خستگی، کم‌حوصلگی یا مشغله‌های شخصی موجب بی‌توجهی به زائران شود؛ چراکه رفتار خادمان می‌تواند در ذهن و زندگی آنان ماندگار باشد.



بصیرت و شناخت شرایط زمان، لازمه انجام مسئولیت‌هاست



حجت‌الاسلام والمسلمین نواب، بصیرت و موقعیت‌شناسی را از مهم‌ترین وظایف امروز دانست و تصریح کرد: انسان برای تصمیم‌گیری درست باید شرایط زمان، مخاطبان، نیازها و عوامل مؤثر بر محیط پیرامونی خود را به‌خوبی بشناسد.



وی با اشاره به تجربه‌های دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: همان‌گونه که پیش از اجرای عملیات، موقعیت دشمن، امکانات، زمان مناسب، موانع و مسیرهای پیش‌رو به‌دقت بررسی می‌شد، در فعالیت‌های فرهنگی و زیارتی نیز باید شناخت و برنامه‌ریزی دقیق مورد توجه قرار گیرد.



وی با تأکید بر ضرورت آمادگی علمی و فرهنگی خادمان گفت: مطالعه مستمر، یادداشت‌برداری از مطالب مفید و آمادگی برای پاسخ‌گویی به نیازهای زائران، از جمله اقداماتی است که می‌تواند کیفیت خدمات و اثرگذاری برنامه‌های زیارتی را افزایش دهد.



ضرورت هوشیاری در برابر عهدشکنی دشمن



سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به ضرورت حفظ آمادگی و هوشیاری در عرصه‌های مختلف، بر لزوم توجه به تجربه‌های گذشته و پرهیز از غفلت تأکید کرد و گفت: نباید با اتکا به توافق‌ها و وعده‌ها، از تقویت توانمندی‌ها و آمادگی خود غافل شویم.



وی همچنین توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را ضروری دانست و اظهار کرد: عمل به این رهنمودها، مسئولیت ما را در پیشگاه خداوند روشن می‌کند و بی‌توجهی به آن‌ها، پاسخ‌گویی در برابر مسئولیت‌ها را دشوار خواهد کرد.



وحدت و همگرایی، سرمایه ارزشمند جامعه اسلامی



حجت‌الاسلام والمسلمین نواب در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت و همگرایی میان شیعه و اهل سنت را از ضرورت‌های مهم جامعه اسلامی برشمرد و بر حفظ این سرمایه در برابر اختلاف‌افکنی‌ها تأکید کرد.



وی با اشاره به همزیستی و همکاری برادران و خواهران شیعه و اهل سنت در استان، خاطرنشان کرد: باید مراقب بود عوامل تفرقه‌افکن نتوانند به روابط صمیمانه مردم آسیب بزنند. حفظ وحدت، تقویت همدلی و پرهیز از اختلاف‌افکنی، از مسئولیت‌های همگانی است.



وی در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر آسیب‌های معنوی و فرهنگی، خاطرنشان کرد: حفظ دستاوردهای معنوی و بهره‌گیری صحیح از فرصت‌های زیارتی، نیازمند مراقبت مستمر، شناخت تهدیدها و پایبندی عملی به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی است.