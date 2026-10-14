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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

نوری قزلجه: نشست مشترک دولت و مجلس موجب هم‌افزایی برای کشور می‌شود

نوری قزلجه: نشست مشترک دولت و مجلس موجب هم‌افزایی برای کشور می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نشست مشترک با رئیس مجلس گفت: در این جلسه مسائل روز حوزه اقتصادی، رویکردهای لازم در بودجه، معیشت مردم و مسائل جاری کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، درباره نشست مشترک با رئیس مجلس شورای اسلامی و وزرای اقتصادی و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، اظهار کرد: آقای دکتر قالیباف زحمت کشیدند و این جلسه را با مسئولان کمیسیون‌های اقتصادی و وزرای اقتصادی ترتیب دادند.

وی افزود: در این نشست، مسائل روز حوزه اقتصادی، رویکردهایی که باید در بودجه در پیش گرفته شود، موضوعات مربوط به معیشت مردم و مسائل جاری اقتصادی کشور در شرایط حساس کنونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: جلسه خوبی بود؛ یکی از جلسات تعاملی که قطعاً موجب هم‌افزایی برای کشور می‌شود.

کد مطلب 6977583
رامین عبداله شاهی

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