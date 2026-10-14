به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمال‌الدینی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان جاسک با حضور جمعی از مسئولان استانی و اعضای شورای اداری بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، ساماندهی محلات، بهسازی ورودی شهر، توسعه راه‌های روستایی و تأمین آب شرب روستاها تأکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات محلات قدیمی شهر جاسک اظهار کرد: با توجه به قدمت شهرداری و بافت فرسوده شهری، اعتبارات اختصاص‌یافته به شهرداری به‌تنهایی پاسخگوی مطالبات مردم نیست و لازم است همه دستگاه‌ها از ظرفیت‌های خود برای کمک به مدیریت شهری استفاده کنند تا نارضایتی‌های موجود به حداقل برسد.

فرماندار جاسک با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای ساماندهی ورودی شهر افزود: با دستور صادرشده از سوی مسئولان مربوطه و پیگیری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ساماندهی ورودی شهر جاسک به طول حدود پنج کیلومتر در دستور کار قرار گرفته است.

جمال‌الدینی ادامه داد: در بازدید انجام‌شده از ورودی شهر، بر اجرای این طرح تأکید شد و بر اساس اعلام صورت‌گرفته، قرار است عملیات ساماندهی طی یک تا دو ماه آینده انجام شود.

وی با قدردانی از همکاری مسئولان حوزه برق استان بیان کرد: تعویض کامل تیرهای روشنایی بلوار ورودی شهر و بهسازی این مسیر با همکاری شهرداری در دستور کار قرار دارد تا ورودی جاسک در شأن مردم این شهر ساماندهی شود.

ضرورت آسفالت محلات و تأمین اعتبار ویژه برای بافت فرسوده

فرماندار جاسک با تأکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت معابر شهری گفت: آسفالت کوچه‌ها و خیابان‌های محلات بافت فرسوده از مطالبات چندین‌ساله مردم است و انتظار می‌رود با اختصاص اعتبارات ویژه، این موضوع با جدیت پیگیری شود.

وی خواستار همکاری دستگاه‌های استانی برای بهسازی محلات شهر جاسک شد و افزود: با همراهی و پشتیبانی مسئولان می‌توان بخشی از مشکلات زیرساختی محلات را برطرف کرد و رضایت مردم را افزایش داد.

توسعه زیرساخت‌های روستایی نیازمند اعتبارات ملی

جمال‌الدینی با اشاره به پراکندگی و جمعیت کم بسیاری از روستاهای شهرستان جاسک اظهار کرد: اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به دلیل پراکندگی روستاها برای ساماندهی کامل زیرساخت‌های روستایی کافی نیست.

وی خواستار استفاده از اعتبارات ملی و منابع خارج از مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه زیرساخت‌های روستایی، بهسازی معابر و رفع مشکلات روستاهای کوچک شهرستان شد.

۴۰ درصد راه‌های روستایی جاسک زیرسازی نشده است

فرماندار جاسک با اشاره به وضعیت راه‌های شهرستان تصریح کرد: بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه، جاسک از نظر برخورداری از راه‌های آسفالته در زمره کم‌برخوردارترین شهرستان‌های استان هرمزگان قرار دارد.

وی افزود: حدود ۴۰ درصد راه‌های روستایی شهرستان حتی زیرسازی اولیه نیز نشده است و در برخی مناطق، به‌ویژه بخش‌های کوهستانی، بازگشایی مسیر و احداث راه مناسب همچنان از مطالبات اساسی مردم به شمار می‌رود.

جمال‌الدینی خواستار اختصاص اعتبارات ویژه ملی برای احداث و توسعه راه‌های روستایی جاسک شد و تأکید کرد: رسیدگی به این موضوع می‌تواند گام مهمی در رفع محرومیت مناطق روستایی شهرستان باشد.

لزوم توسعه شبکه آبرسانی به روستاهای جاسک

وی در ادامه با اشاره به مشکلات تأمین آب شرب در مناطق روستایی بیان کرد: تعدادی از روستاهای شهرستان همچنان از شبکه آب لوله‌کشی برخوردار نیستند و با وجود قرارگیری سد جگین در محدوده شهرستان، توسعه شبکه آبرسانی به روستاهای غرب جاسک و مناطق واقع در مسیر جگین باید با جدیت دنبال شود.

فرماندار جاسک خواستار توجه ویژه به تأمین اعتبار برای توسعه شبکه آبرسانی و رفع مشکلات دسترسی روستاهای فاقد آب لوله‌کشی شد.

تسریع در تکمیل زیرساخت‌های مسکن ملی جاسک

جمال‌الدینی همچنین با اشاره به مراجعات روزانه مردم به فرمانداری در زمینه طرح نهضت ملی مسکن گفت: تسریع در معرفی متقاضیان به بانک‌ها و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز این طرح از جمله مطالبات جدی مردم است.

وی آسفالت مسیرهای دسترسی، کوچه‌ها و معابر محدوده مسکن ملی را ضروری دانست و افزود: اتصال خیابان مسکن ملی به آتش‌نشانی و بلوار امام خمینی(ره) نیز باید در برنامه اجرایی پیمانکار قرار گیرد تا این مسیر هم‌زمان با اجرای سایر طرح‌ها تکمیل شود.

فرماندار جاسک با اشاره به عملیات اجرایی مدرسه در این محدوده خاطرنشان کرد: لازم است روند اجرای این پروژه تسریع شود تا طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، حداکثر تا مهرماه سال آینده به بهره‌برداری برسد.