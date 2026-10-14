به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید یوسف مولایی صبح چهارشنبه در آیین افتتاحیه جشنواره فرهنگی ورزشی خواهران پایور سپاه پاسداران در تبریز، با اشاره به جایگاه زنان در جامعه اظهار کرد: بانوان با وجود هجمه‌های فرهنگی دشمنان، توانایی‌های خود را در عرصه‌های مختلف به نمایش گذاشته‌اند و امروز نقشی مؤثر در پیشبرد امور جامعه دارند.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه حضور بانوان در فعالیت‌های ورزشی افزود: سپاه به‌عنوان پرچمدار انقلاب باید بستر لازم را برای شکوفایی استعدادهای زنان، به‌ویژه در حوزه ورزش، فراهم کند. بررسی وضعیت بانوان پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز نشان می‌دهد که آنان در زمینه‌های گوناگون، از جمله ورزش، دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند.

معاون تربیت و آموزش ستاد کل سپاه پاسداران با اشاره به تفاوت نگاه انقلاب اسلامی و فرهنگ غرب به زنان، بیان کرد: در حالی که نگاه غرب به زن، نگاهی ابزاری و کالایی بوده است، زنان محجبه و برخوردار از حیا و عفاف در عرصه‌های مختلف حضور یافته‌اند و نشان داده‌اند که حجاب مانعی برای فعالیت اجتماعی و ایفای مسئولیت‌های آنان نیست.

مولایی با یادآوری نقش زنان در دوران هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: بانوان در آن دوران، علاوه بر ایفای مسئولیت‌های خانوادگی و تربیت فرزندان، با اعزام همسران و فرزندان خود به جبهه‌ها و حضور در عرصه‌های امدادی و پشتیبانی، سهم مهمی در دفاع از کشور داشتند.

وی برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی خواهران پایور سپاه را اقدامی مؤثر در ترویج فرهنگ ورزش و شکل‌دهی به گفتمان مورد نظر انقلاب اسلامی دانست و گفت: برگزاری چنین رویدادهایی باید زمینه حضور گسترده‌تر بانوان در فعالیت‌های ورزشی را فراهم کند.

معاون تربیت و آموزش ستاد کل سپاه پاسداران با تأکید بر ارتباط ورزش همگانی و قهرمانی تصریح کرد: بدون ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب برای ورزش، دستیابی به قهرمانی امکان‌پذیر نیست و نبود ورزشکاران قهرمان نیز می‌تواند بر انگیزه عمومی برای مشارکت در فعالیت‌های ورزشی تأثیر بگذارد.

مولایی همچنین با اشاره به ظرفیت جشنواره‌های ورزشی بانوان برای معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی در سطح بین‌المللی، اظهار کرد: این رویدادها می‌توانند بستری برای انتقال و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه جهانی باشند.

وی تقویت خودباوری و اعتمادبه‌نفس، افزایش نشاط و روحیه، ارتقای توانمندی بانوان برای ایفای نقش مؤثر در جامعه و تقویت قدرت تعقل و تفکر را از اهداف برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی خواهران پایور سپاه عنوان کرد.