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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

۷۶ درصد مادران مشمول قانون جوانی جمعیت همچنان در صف انتظار خودرو

۷۶ درصد مادران مشمول قانون جوانی جمعیت همچنان در صف انتظار خودرو

دیوان محاسبات اعلام کرد که ۷۶ درصد مادران مشمول قانون جوانی جمعیت همچنان در صف انتظار خودرو هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خودروسازان داخلی مکلف‌اند در هر نوبت ثبت‌نام و واگذاری خودرو، ۵۰ درصد ظرفیت فروش را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند.

بر این اساس؛ از ابتدای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴، از مجموع دو میلیون و ۴۶۴ هزار و ۲۴۰ متقاضی واجد شرایط که در طرح فروش ثبت‌نام کرده بودند، تنها ۵۷۸ هزار و ۹۰۳ دستگاه خودرو به مادران مشمول اختصاص یافته است و بیش از یک میلیون و ۸۸۵ هزار و ۳۳۷ نفر، معادل ۷۶.۵ درصد کل متقاضیان، همچنان در صف انتظار قرار دارند.

‌میزان واگذاری خودرو در اجرای این قانون توسط شرکت ایران‌خودرو، ۴۵۱ هزار و ۵۹۳ دستگاه و توسط شرکت سایپا، ۹۶ هزار و ۳۷ دستگاه و باقی مربوط به سایر خودروسازان بوده است.

‌با توجه به عدم اجرای کامل تکالیف قانونی و محقق نشدن حقوق پیش‌بینی‌شده برای جامعه هدف و اهداف حمایتی مورد نظر قانون‌گذار، موارد قصور متصدیان امر پس از تکمیل مستندسازی، به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.

کد مطلب 6977596
رامین عبداله شاهی

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