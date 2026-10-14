حبیب‌الله سهرابی، شهردار میناب، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیگیری جدی وعده‌های مطرح شده توسط مسئولان کشوری و شهردار تهران در سفر به این شهرستان خبر داد. و تلاش‌ها برای تحقق مصوبات مربوط به خانواده‌های شهدا و توسعه زیرساخت‌های شهری، با پیگیری مستمر در مرکز کشور در حال انجام است.



تلاش برای تحقق وعده‌ها در حوزه خدمات اجتماعی و خانواده‌های شهدا



شهردار میناب با اشاره به تعهدات مسئولان کشوری تصریح کرد: در راستای تحقق برخی از وعده‌های مسئولان کشور به‌منظور ارتقای سطح خدمات به خانواده‌های ارزشمند شهدا، در مرکز کشور به‌طور مستمر پیگیر ابلاغ و اجرای دستورات مربوطه هستیم.



وی همچنین با اشاره به سفر اخیر شهردار تهران به میناب افزود: شهردار تهران در جریان حضور خود در این شهرستان، وعده‌های مشخصی را به مردم و به‌ویژه خانواده‌های شهدای میناب داده‌اند که ما در حال پیگیری جدی مراحل اجرایی آن‌ها هستیم.



توسعه زیرساختی و بهبود فضای شهری با نام شهدا



سهرابی در ادامه به جزئیات پروژه‌های وعده داده شده اشاره کرد و گفت: از جمله مواردی که پیگیر تحقق آن‌ها هستیم، تأمین تعدادی دستگاه مینی‌بوس (به‌صورت موقت یا دائم) جهت بهبود حمل‌ونقل، تکمیل بلوار امام علی و ساخت زائرسرای مجاور گلزار شهدا است.



شهردار میناب گفت : همچنین، طرح زیباسازی و چیدمان مبلمان شهری با استفاده از تصاویر شهدا در سطح شهر، از دیگر برنامه‌هایی است که برای اجرا پیگیری می‌شود.



راهبرد «خواهرخواندگی» با شهرداری مشهد و همکاری‌های کشوری



شهردار میناب در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های راهبردی برای جذب حمایت‌های مردمی و دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: ما به‌دنبال امضای تفاهم‌نامه «خواهرخواندگی» با شهرداری مشهد هستیم تا از ظرفیت‌های این شهرداری برای ارتقای خدمات به شهدای میناب بهره‌مند شویم.



وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که طرح‌هایی را در دستور کار قرار دهیم که در آن شهرداری‌های سراسر کشور با همکاری شهرداری میناب، پروژه‌هایی را در مسیرهای اصلی وشهر میناب و با محوریت یادمان شهدا اجرا کنند تا نام شهدا و ایثارگران در سراسر کشور ماندگار شود.