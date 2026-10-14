به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی صبح امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی عدالت آموزشی لرستان عدالت آموزشی را از دغدغه‌های مهم دولت دانست و بر ضرورت تلاش مضاعف مجموعه آموزش‌وپرورش برای فراهم‌کردن فرصت‌های برابر آموزشی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی دانش‌آموزان محروم از تحصیل، ثبت‌نام همه دانش‌آموزان و پیشگیری از ترک تحصیل را از مأموریت‌های مهم آموزش‌وپرورش برشمرد و اظهار کرد: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل مشکلات اقتصادی یا خانوادگی از فرصت تحصیل محروم بماند.

ضرورت افزایش انگیزه دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان خواستار شناسایی و معرفی دانش‌آموزانی شد که به دلیل شرایط زندگی در سال تحصیلی جدید ثبت‌نام نکرده‌اند یا از چرخه آموزش خارج شده‌اند.

سهرابی افزود: با همکاری مجموعه آموزش‌وپرورش و دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، باید موانع تحصیل این دانش‌آموزان شناسایی و زمینه بازگشت آنان به مدرسه فراهم شود؛ چراکه تحقق عدالت آموزشی تنها به تأمین امکانات محدود نیست، بلکه مستلزم آن است که هیچ کودکی به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی یا خانوادگی از حق آموزش محروم نماند.

وی همچنین بر لزوم خلاقیت و ابتکار در اجرای برنامه‌های عدالت آموزشی تأکید کرد و گفت: باید با اتخاذ تدابیر مؤثر و ایجاد محیطی بانشاط و امیدآفرین در مدارس، انگیزه دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل را افزایش دهیم و اجازه ندهیم مشکلات و موانع موجود، آینده تحصیلی آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

بررسی وضعیت لرستان بر اساس ۲۰ شاخص عدالت آموزشی

در ادامه این نشست، وضعیت استان لرستان بر اساس اطلس آموزشی و ۲۰ شاخص تعریف‌شده برای عدالت آموزشی در شورای عالی آموزش‌وپرورش مورد بررسی قرار گرفت.

این شاخص‌ها حوزه‌هایی از جمله نرخ پوشش تحصیلی، میانگین ماندگاری دانش‌آموزان در دوره‌های تحصیلی، نرخ ترک تحصیل در دوره ابتدایی، نرخ فارغ‌التحصیلی، میزان بازماندگی از تحصیل و امید به تحصیل را دربرمی‌گیرد.

محمد علیجانی، دبیر کارگروه تخصصی عدالت آموزشی لرستان، در این نشست اظهار کرد: بر اساس نتایج ارائه‌شده از شاخص‌های عدالت آموزشی در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، استان لرستان در ۱۲ شاخص از مجموع ۲۰ شاخص، وضعیتی بالاتر از میانگین کشوری داشته است.

وی با اشاره به ضرورت تداوم برنامه‌ریزی در این حوزه، بر اهمیت کاهش محرومیت‌های آموزشی و شناسایی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل تأکید کرد.

در این نشست، شناسایی دقیق دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، تقویت همکاری میان دستگاه‌های مرتبط و فراهم‌سازی زمینه بازگشت آنان به مدارس، از محورهای اصلی بررسی‌ها بود؛ موضوعی که بر ضرورت توجه به حق برخورداری همه کودکان و نوجوانان از فرصت یادگیری در کنار ارزیابی شاخص‌های آماری عدالت آموزشی تأکید دارد.