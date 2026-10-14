به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شفیعی صبح چهارشنبه درنشست تخصصی جهاد تبیین ویژه بانوان فرهیخته در دیواندره اظهار کرد: شناخت دقیق تحولات روز کشور و جهان و ارتقای سواد رسانه‌ای، از ضرورت‌های مواجهه آگاهانه با رویدادها و چالش‌های امروز است.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جهان افزود: شناخت ابعاد جنگ ترکیبی و بررسی شیوه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر افکار عمومی، زمینه تشخیص دقیق‌تر واقعیت‌ها و مقابله با جریان‌های تفرقه‌افکن را فراهم می‌کند.

این کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی، استاد دانشگاه و از هادیان کشور با تأکید بر جایگاه بانوان در عرصه فرهنگ و تربیت بیان کرد: بانوان فرهیخته به‌عنوان طلایه‌داران عرصه فرهنگ و تربیت، نقش کلیدی در جهاد تبیین، آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و خنثی‌سازی رویکردهای تفرقه‌افکنانه ایفا می‌کنند.

شفیعی با اشاره به چالش‌های روز کشور، بصیرت عمومی و انسجام اجتماعی را از مؤلفه‌های مهم پایداری در برابر بحران‌ها دانست و بر ضرورت تقویت آگاهی و بینش عمومی تأکید کرد.

در پایان این نشست، بانوان حاضر به بیان دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود درباره مسائل روز پرداختند و راهکارهای گسترش آگاهی‌بخشی در محیط‌های آموزشی و اجتماعی را بررسی کردند.