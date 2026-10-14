  1. استانها
  2. قزوین
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

ساماندهی آرامستان‌های قزوین با رویکرد اقناعی دنبال می‌شود

ساماندهی آرامستان‌های قزوین با رویکرد اقناعی دنبال می‌شود

قزوین- رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری قزوین از تشکیل کارگروه‌ نظارت و ساماندهی آرامستان‌ها خبر داد و گفت: اطلاع‌رسانی، اقناع سازی و فرهنگ‌سازی ناهنجاری ها در دستور کار قرار دارد.

حسین عمویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی پیگیری دادستان و دستگاه قضایی، کارگروهی برای ساماندهی آرامستان‌های قزوین تشکیل شده و مدتی است بازدیدهای میدانی با حضور نمایندگان اصناف، کانون مداحان، تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه‌های متولی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه اولویت مدیریت شهری در این زمینه، ساماندهی از مسیر اقناع است، افزود: تلاش می‌کنیم با اطلاع‌رسانی و فضاسازی مناسب، زمینه آگاهی و همراهی مردم را فراهم کنیم. اطلاع‌رسانی در این زمینه آغاز شده و برنامه‌ریزی برای آگاه‌سازی شهروندان از طریق فضاسازی محیطی نیز در حال انجام است.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری قزوین با اشاره به پیگیری مسائل فرهنگی و اجتماعی آرامستان‌ها بیان کرد: در این زمینه جلسات متعددی با بنیاد شهید برگزار شده و تلاش می‌کنیم با همکاری این مجموعه، اقدامات فرهنگی در آرامستان‌ها را نیز پیش ببریم.

عمویی گفت: در راستای نظارت و ساماندهی شیوه‌نامه‌ای تدوین شده است تا مسئولیت هر یک از نهادهای مرتبط در این زمینه مشخص باشد.

وی با اشاره به بازخوردهای دریافت‌شده از متولیان آرامستان‌ها خاطرنشان کرد: وضعیت عمومی آرامستان‌های قزوین نامناسب نیست و مردم نیز همراهی دارند. در گفت‌وگوها و جلسات برگزارشده با متولیان این فضاها نیز بر ضرورت ساماندهی تأکید شده است.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری قزوین ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم، روند ساماندهی آرامستان‌های قزوین در آینده نزدیک به نتایج مطلوبی برسد.

کد مطلب 6977605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها