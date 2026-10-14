حسین عمویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی پیگیری دادستان و دستگاه قضایی، کارگروهی برای ساماندهی آرامستان‌های قزوین تشکیل شده و مدتی است بازدیدهای میدانی با حضور نمایندگان اصناف، کانون مداحان، تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه‌های متولی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه اولویت مدیریت شهری در این زمینه، ساماندهی از مسیر اقناع است، افزود: تلاش می‌کنیم با اطلاع‌رسانی و فضاسازی مناسب، زمینه آگاهی و همراهی مردم را فراهم کنیم. اطلاع‌رسانی در این زمینه آغاز شده و برنامه‌ریزی برای آگاه‌سازی شهروندان از طریق فضاسازی محیطی نیز در حال انجام است.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری قزوین با اشاره به پیگیری مسائل فرهنگی و اجتماعی آرامستان‌ها بیان کرد: در این زمینه جلسات متعددی با بنیاد شهید برگزار شده و تلاش می‌کنیم با همکاری این مجموعه، اقدامات فرهنگی در آرامستان‌ها را نیز پیش ببریم.

عمویی گفت: در راستای نظارت و ساماندهی شیوه‌نامه‌ای تدوین شده است تا مسئولیت هر یک از نهادهای مرتبط در این زمینه مشخص باشد.

وی با اشاره به بازخوردهای دریافت‌شده از متولیان آرامستان‌ها خاطرنشان کرد: وضعیت عمومی آرامستان‌های قزوین نامناسب نیست و مردم نیز همراهی دارند. در گفت‌وگوها و جلسات برگزارشده با متولیان این فضاها نیز بر ضرورت ساماندهی تأکید شده است.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری قزوین ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم، روند ساماندهی آرامستان‌های قزوین در آینده نزدیک به نتایج مطلوبی برسد.