به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، ناصر محمودی اظهار کرد: با توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه و اختلاف ارتفاع مسیرهای قدیم و جدید، احتمال تجمع رواناب‌ها و وارد آمدن خسارت به راه‌های دسترسی، چاه‌های کشاورزی، مزارع پسته و واحدهای گلخانه‌ای وجود دارد؛ ازاین‌رو، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای هدایت و کنترل رواناب‌ها ضروری است.

وی با اشاره به وضعیت روستای شهریاری‌علیا در بخش چاهک افزود: با وجود احداث سه بند خاکی در این منطقه، در صورت وقوع بارش‌های شدید همچنان احتمال آب‌گرفتگی اراضی کشاورزی و بخش‌هایی از روستا وجود دارد و باید اقدامات پیشگیرانه متناسب با شرایط منطقه انجام شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم، ایجاد گودال‌های کنترل رواناب در اراضی منطقه حسن‌قرائی با مشارکت کشاورزان و بهره‌برداران را از راهکارهای کاهش خطرات احتمالی دانست و گفت: اجرای این طرح می‌تواند به هدایت و کنترل رواناب‌ها، جلوگیری از تجمع آب و کاهش خسارت به زیرساخت‌ها و تولیدات کشاورزی کمک کند.

محمودی همچنین بر ضرورت همکاری بهره‌برداران با دستگاه‌های اجرایی و شناسایی به‌موقع نقاط آسیب‌پذیر تأکید کرد و مدیریت اصولی رواناب‌ها را اقدامی مهم برای حفاظت از سرمایه‌های بخش کشاورزی شهرستان خاتم دانست.