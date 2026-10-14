به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایران نوشت: تاریخ ورزش زنان ایران، روایت عبور از محدودیت‌ها و تبدیل فرصت‌های محدود به افتخاراتی است که امروز سهمی تعیین‌کننده در کارنامه ورزش کشور دارند. از اولین حضور سه تیرانداز زن ایرانی در بازی‌های آسیایی ۱۹۹۰ پکن تا مدال‌آوری در رشته‌های متنوع و ورود دختران ورزشکار به عرصه‌هایی که پیش‌تر کمتر در دسترس آنان بود، یک واقعیت بیش از گذشته خود را نشان داده است: استعداد زنان ایرانی، در صورت برخورداری از فرصت رقابت، امکانات مناسب و حمایت مستمر، می‌تواند به سرمایه‌ای ارزشمند برای ورزش ملی تبدیل شود. اکنون این ظرفیت در شرایطی به مرحله تازه‌ای از بلوغ رسیده است که دولت چهاردهم و وزارت ورزش و جوانان، توسعه ورزش بانوان و افزایش سهم زنان در افتخارات بین‌المللی را در زمره اولویت‌های خود قرار داده‌اند.

مسعود پزشکیان در رویکرد اعلامی دولت خود بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های زنان در عرصه‌های مختلف تأکید داشته است؛ رویکردی که در حوزه ورزش می‌تواند به معنای عبور از حمایت‌های مقطعی و حرکت به سوی سرمایه‌گذاری هدفمند بر توانمندی دختران ایرانی باشد. در همین چارچوب، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، با اشاره به دستاوردهای ورزشکاران زن و ضرورت تقویت جایگاه آنان در رقابت‌های بین‌المللی، هدفگذاری روشنی را مطرح کرده است. او در گفت‌وگویی با معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری، از تکمیل حدود ۳۲۰۰ پروژه ورزشی، اجرای آمایش سرزمینی برای توزیع عادلانه امکانات، بازسازی بخش قابل‌توجهی از اماکن ورزشی آسیب‌دیده در جنگ، توسعه ورزش در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، توجه ویژه به ورزش بانوان و افزایش سهم زنان در کاروان‌های ورزشی کشور خبر داده و با بیان اینکه حدود یک‌چهارم مدال‌های ایران در سطح قاره‌ای و جهانی به زنان اختصاص دارد، تأکید کرده است: «هدف این است که روزی این سهم مدال آوری در مسابقات بین المللی حداقل به ۵۰ درصد برسد.»

این هدفگذاری، فراتر از یک اظهار نظر آماری، بیانگر ظرفیتی است که تحقق آن به برنامه‌ریزی بلندمدت، تأمین منابع مالی، توسعه زیرساخت‌های اختصاصی، برگزاری اردوهای منظم، حمایت از مربیان و فراهم کردن فرصت حضور مستمر زنان در رقابت‌های معتبر نیاز دارد. گزارش ارائه‌شده از سوی وزیر ورزش به هیأت دولت در آبان ۱۴۰۴ نیز از کسب ۸۶۸ مدال در همه رده های سنی توسط دختران ورزشکار ایران در دوره فعالیت دولت چهاردهم حکایت داشت که ۳۴۰ مدال آن طلا بود؛ آماری که ابعاد ظرفیت مدال‌آوری زنان را نشان می‌دهد. بررسی کارنامه زنان ایران در ادوار بازی‌های آسیایی، از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند؛ روایتی از مسیری که با حضور محدود آغاز شد، با اولین مدال‌ها جان گرفت و امروز به افتخارآفرینی در رشته‌های گوناگون رسیده است. اکنون مسأله اصلی، حفظ این روند و تبدیل موفقیت‌های ورزشی به جریانی پایدار است؛ مسیری که در آن، وعده حمایت از ورزش بانوان باید در تخصیص منابع، توسعه امکانات و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای نسل‌های آینده دختران ورزشکار نمود پیدا کند.

نخستین گام‌ها؛ از پکن تا هیروشیما

حضور زنان ایران در بازی‌های آسیایی، پس از سال‌ها غیبت، سرانجام در بازی‌های آسیایی ۱۹۹۰ پکن محقق شد. فرنگیس امیری، لیلا واثقی‌اصل و کبری الله‌کرم، سه تیرانداز زن ایرانی بودند که به‌عنوان اولین نمایندگان زن ورزش ایران در این رقابت‌ها حضور یافتند. حضور آنان با پوشش اسلامی در مراسم افتتاحیه، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت و به یکی از تصاویر ماندگار آن دوره تبدیل شد. اگرچه اولین حضور زنان ایران با کسب مدال همراه نبود، اما اهمیت این اتفاق را نباید تنها با نتیجه ورزشی مورد ارزیابی قرار داد. حضور سه تیرانداز زن در بزرگ‌ترین میدان ورزشی قاره، گامی مهم در مسیر تثبیت مشارکت زنان ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی بود. این حضور نشان داد که دختران ورزشکار ایران می‌توانند در کنار مردان، نماینده کشور خود باشند و برای کسب افتخار در میادین بین‌المللی تلاش کنند.

چهار سال بعد، در بازی‌های آسیایی ۱۹۹۴ هیروشیما، حضور زنان ایران در رشته تیراندازی ادامه یافت. از مجموع ۱۶۲ ورزشکار کاروان ایران، پنج زن در رشته تفنگ به رقابت پرداختند. لیدا فریمان، الهام هاشمی و زهرا محروقی در کنار لیلا واثقی‌پور و کبری الله‌کرم، ترکیب تیم تیراندازی زنان ایران را تشکیل دادند. تیراندازان ایرانی در بخش انفرادی تفنگ ۱۰ متر و ۵۰ متر درازکش موفق به کسب مدال نشدند، اما تیم ایران در بخش تیمی تفنگ ۵۰ متر درازکش به مقام ششم و در بخش تیمی ۱۰ متر به مقام هفتم رسید. این نتایج، هرچند به کسب مدال منتهی نشد، تجربه‌ای ارزشمند برای ورزشکارانی بود که در آغاز مسیر حضور مستمر زنان ایران در بازی‌های آسیایی قرار داشتند.

بوسان؛ طلسم مدال‌آوری زنان شکسته شد

نقطه عطف بعدی در بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ بوسان رقم خورد؛ جایی که نسیم حسن‌پور با کسب مدال نقره تیراندازی ۱۰ متر، اولین مدال زنان ایران در تاریخ حضور در بازی‌های آسیایی را به دست آورد. این موفقیت حاصل تداوم حضور زنان در رقابت‌های قاره‌ای بود و نشان داد که تجربه‌اندوزی در دوره‌های پیشین می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به نتایج بهتر شود. چهار سال بعد، در بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه، دامنه موفقیت‌های زنان ایران افزایش قابل توجهی داشت. مهروز ساعی در تکواندو و افسانه شیخی و آتوسا پورکاشیان در شطرنج تیمی، سه مدال برنز برای ایران به ارمغان آوردند. افزایش سهم زنان از مدال‌های کاروان ایران، نشانه‌ای از گسترش تدریجی حضور آنان در رشته‌های مختلف و افزایش ظرفیت رقابت‌پذیری ورزش زنان بود. این روند، واقعیتی مهم را برای افکار عمومی آشکار کرد که حضور زنان در بازی‌های آسیایی می‌تواند فصل جدیدی از موفقیت‌های زنان ایرانی را در عرصه ورزش رقم بزند.

گوانگژو؛ آغاز دوران مدال‌آوری

بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژو را می‌توان یکی از دوره‌های مهم در تاریخ ورزش زنان ایران دانست. در این رقابت‌ها، 86 زن از مجموع 370 ورزشکار کاروان ایران حضور داشتند؛ حضوری که از نظر تعداد و دستاوردهای ورزشی، گامی روبه‌جلو محسوب می‌شد. زنان ایران در گوانگژو ۱۴ مدال به دست آوردند؛ آماری که نشان‌دهنده افزایش ظرفیت مدال‌آوری آنان در سطح قاره بود. خدیجه آزادپور، ووشوکار ملی‌پوش ایران، با کسب مدال طلا به یکی از مهم‌ترین چهره‌های این دوره تبدیل شد. الهه احمدی در تیراندازی تفنگ ۱۰ متر بادی و راحله آسمانی و پریسا فرشیدی در تکواندو نیز مدال‌های نقره ایران را به دست آوردند.

در بخش مدال‌های برنز نیز تیم ملی کبدی زنان، فاطمه چالاکی و سمیرا ملک‌پور در کاراته، تیم روئینگ چهار نفره، تیم تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت، سارا خوش‌جمال فکری، سمانه شش‌پری و سوسن حاجی‌پور در تکواندو و الهه منصوریان در ووشو برای ایران افتخارآفرینی کردند. این عملکرد، فراتر از یک موفقیت آماری در حوزه مدال‌آوری در یک رویداد بین‌المللی بود. گوانگژو نشان داد که سرمایه‌گذاری در ورزش زنان می‌تواند در مدت‌زمانی معقول به نتایج ملموس منجر شود؛ بویژه در رشته‌هایی که استعدادهای مستعد، مربیان توانمند و برنامه آماده‌سازی منسجم در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. از این دوره به بعد، زنان به یکی از بخش‌های جدایی‌ناپذیر کاروان ورزشی ایران تبدیل شدند. حضور آنان دیگر تنها به معنای مشارکت در رقابت‌ها نبود، بلکه نتایجشان در ارزیابی عملکرد کلی کاروان و جایگاه ایران در جدول مدال‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرد.

از حضور نمادین تا نقش تعیین‌کننده در کاروان ایران

تحول ورزش زنان ایران را باید در تغییر نگاه به توانمندی‌های دختران ورزشکار نیز جست‌وجو کرد. در سال‌های اول، حضور آنان بیش از هر چیز اهمیتی نمادین و سمبلیک داشت؛ اما به‌تدریج، کسب مدال و موفقیت‌های چشمگیر آنها، رقابت با قدرت‌های آسیایی و تأثیرگذاری بر جایگاه نهایی کاروان به اهدافی جدی تبدیل شدند. در برخی دوره‌ها، عملکرد زنان توانست بخشی از افت نتایج سایر بخش‌های کاروان در حوزه مردان را به شکلی معنادار جبران کند. این موضوع نشان داد که توسعه ورزش زنان نه اقدامی پیرامونی، بلکه بخشی از راهبرد موفقیت ورزش ملی است. هرچه تعداد رشته‌های فعال، ورزشکاران آماده و تیم‌های برخوردار از پشتیبانی مناسب افزایش یابد، ظرفیت ایران برای رقابت در سطح آسیا نیز بیشتر خواهد شد.

دستیابی به این جایگاه بدون دشواری و تحمل سختی‌ها و مشقت‌ها نبوده است. محدودیت امکانات تخصصی، هزینه‌های آماده‌سازی، ضرورت حضور در مسابقات تدارکاتی و نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت، از جمله چالش‌هایی هستند که می‌توانند روند پیشرفت زنان ورزشکار را کند، کنند. عبور از این موانع نیازمند نگاهی حرفه‌ای به ورزش زنان و پرهیز از ارزیابی عملکرد آنان بر اساس نتایج کوتاه‌مدت است.

فرصتی برای تثبیت دستاوردها

در شرایطی که ورزش زنان ایران توانایی خود را در رقابت‌های بین‌المللی نشان داده است، حمایت دولت چهاردهم و وزارت ورزش و جوانان می‌تواند زمینه‌ساز مرحله تازه‌ای از پیشرفت باشد. آنچه امروز اهمیت دارد، تبدیل موفقیت‌های پراکنده به برنامه‌ای منسجم برای توسعه ورزش زنان است؛ برنامه‌ای که از شناسایی استعدادها آغاز شود و تا حضور در رقابت‌های جهانی و آسیایی ادامه پیدا کند. نخستین گام در این مسیر، اختصاص منابع متناسب با نیازهای ورزش زنان است. تیم‌های ملی زنان برای حضور موفق در بازی‌های آسیایی به اردوهای منظم، تجهیزات استاندارد، مربیان متخصص، خدمات پزشکی و آمادگی جسمانی و فرصت رقابت با حریفان قدرتمند نیاز دارند. تأمین این امکانات باید بر مبنای برنامه‌ای روشن و متناسب با ظرفیت هر رشته انجام شود.

گام دوم، حمایت از ورزشکاران در فاصله میان دو دوره بازی‌های آسیایی است. آماده‌سازی برای رقابت‌های بزرگ، فرآیندی چندساله است و نمی‌توان انتظار داشت ورزشکاری که تنها در ماه‌های منتهی به مسابقات مورد توجه قرار می‌گیرد، در برابر رقبایی که از سال‌ها برنامه‌ریزی و حمایت برخوردار بوده‌اند، عملکردی پایدار داشته باشد. فدراسیون‌ها باید برای ورزشکاران مستعد، برنامه‌های مشخص میان‌مدت و بلندمدت تدوین کنند و مسیر پیشرفت آنان را به‌صورت مستمر زیر نظر داشته باشند. گام سوم، توجه به پشتوانه‌سازی و توسعه ورزش پایه در میان دختران است.

موفقیت چند ورزشکار برجسته زمانی به جریانی ماندگار تبدیل می‌شود که نسل‌های بعدی نیز فرصت ورود به ورزش حرفه‌ای را داشته باشند. گسترش امکانات تمرینی، تقویت رقابت‌های داخلی، حمایت از باشگاه‌ها و فراهم کردن زمینه فعالیت مربیان زن می‌تواند به افزایش تعداد ورزشکاران مستعد و ارتقای کیفیت رقابت‌ها کمک کند. از سوی دیگر، وزارت ورزش و جوانان می‌تواند با ایجاد سازوکارهای شفاف برای ارزیابی عملکرد فدراسیون‌ها، میزان توجه به ورزش زنان را به یکی از شاخص‌های جدی برنامه‌ریزی و تخصیص منابع تبدیل کند. در چنین شرایطی، حمایت از زنان ورزشکار از یک توصیه کلی فراتر می‌رود و به بخشی از تعهد اجرایی نهادهای متولی ورزش تبدیل می‌شود.

سرمایه‌گذاری در ورزش زنان؛ راهبردی برای آینده ورزش ایران

توسعه ورزش زنان، علاوه بر دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی، از دیدگاه ورزشی نیز اقدامی مهم و اثرگذار برای ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه زنان به شمار می‌رود. زمانی که ورزشکاران مستعد از امکانات و برنامه آماده‌سازی مناسب برخوردار باشند، امکان تبدیل توانایی فردی به نتیجه حرفه‌ای افزایش می‌یابد. در رشته‌هایی که فاصله عملکرد ورزشکاران به جزئیات فنی، تجربه رقابتی و آمادگی روانی وابسته است، حتی بهبودهای هدفمند در برنامه تمرینی می‌تواند بر نتیجه نهایی تأثیر بگذارد.

براین اساس، سرمایه‌گذاری در ورزش زنان را باید اقدامی برای افزایش ظرفیت مدال‌آوری ایران دانست.

البته میزان بازدهی این سرمایه‌گذاری در رشته‌های مختلف یکسان نیست و موفقیت پایدار به شناخت ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی تخصصی و استمرار حمایت بستگی دارد. مقایسه عملکرد کشورها نیز باید با توجه به تفاوت امکانات، ساختارهای ورزشی و شرایط رقابتی انجام شود، نه صرفاً بر اساس تعداد مدال‌ها. ایران در غرب آسیا از ظرفیت قابل‌توجهی در ورزش زنان برخوردار است و موفقیت‌های به‌دست‌آمده می‌تواند مبنایی برای تقویت این جایگاه باشد. حفظ و ارتقای این موقعیت، بویژه در شرایطی که برخی کشورها منابع مالی گسترده‌ای به ورزش اختصاص می‌دهند و از ورزشکاران جذب‌شده از کشورهای دیگر نیز بهره می‌گیرند، مستلزم تکیه بر استعدادهای داخلی، برنامه‌ریزی علمی و پشتیبانی مستمر است.

از مدال‌های امروز تا افتخارآفرینی فردا

تاریخ حضور زنان ایران در بازی‌های آسیایی، روایتی از حرکت تدریجی به سوی موفقیت است؛ از سه تیرانداز حاضر در پکن ۱۹۹۰ که بدون مدال به خانه بازگشتند تا نسل‌هایی که در دوره‌های بعدی توانستند روی سکو بروند و سهم خود را در افتخارات ورزش ایران افزایش دهند. این مسیر نشان می‌دهد که پیشرفت زنان ورزشکار حاصل اتفاقی ناگهانی نیست، بلکه به فرصت، تجربه، آموزش و حمایت پیوسته وابسته است. عملکرد زنان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ نیز، بر اساس آمار ارائه‌شده، با کسب سه مدال طلا، شش نقره و پنج برنز و مجموع ۱۴ مدال، بار دیگر ظرفیت آنان را برای تأثیرگذاری بر نتایج کاروان کشور برجسته می‌کند. سهم سه مدال طلا از مجموع ۱۹ طلای کاروان، اهمیت این دستاورد را دوچندان می‌کند و نشان می‌دهد که زنان می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در موفقیت‌های ورزشی ایران داشته باشند.

اکنون زمان آن رسیده است که این دستاوردها به مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های جدی‌تر تبدیل شوند. زنان ورزشکار ایران بارها نشان داده‌اند که توانایی رقابت و افتخارآفرینی در سطح آسیا را دارند. آنچه برای آینده اهمیت دارد، فراهم کردن شرایطی است که این توانایی به‌طور مستمر مجال بروز پیدا کند. اگر حمایت از ورزش زنان هم‌ردیف با نیازهای واقعی ورزش مردان در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت که مدال‌های امروز مقدمه دستاوردهای بزرگ‌تر فردا باشند؛ دستاوردهایی که نه‌تنها جایگاه ایران را در ورزش آسیا تقویت می‌کنند، بلکه افق تازه‌ای پیش روی نسل‌های آینده دختران ورزشکار کشور قرار می‌دهد.

اولین‌ها در سرزمین آفتاب

ورزش زنان ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا دیگر کم‌تجربه نبود، اما این بار هم شگفتی‌هایی برای همگان داشت. اتفاقاتی که برای اولین بار به نام خود ثبت کرد؛ از اولین حضور دختران بوکسور و کاتای تیمی تا اولین مدال‌های دوومیدانی و وزنه‌برداری و رویینگ و حتی اولین برد تنیسورهای دختر ایران در سرزمین آفتاب. سارینا نقش، اولین بوکسور زن ایرانی بود که مبارزه روی رینگ بازی‌های آسیایی را تجربه کرد. هرچند او از مرحله یک‌هشتم نهایی بالاتر نرفت، تلاشش نوید روزهای خوبی را برای بوکس زنان ایران داد. پارمیدا خوش‌خبر هم دومین بوکسور ایرانی بود، اما حذف او در همان دور مقدماتی اجازه نداد خبرهای خوش بوکس زنان ادامه پیدا کند. دختران کاراته ایران برای اولین بار در کاتای تیمی روی تاتامی بازی‌های آسیایی هنرنمایی کردند. حاصل نمایش فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب حسینی، مدال نقره بود.

درخشش در رویینگ، رشته‌ای که دختران ایران سابقه مدال‌آوری در بازی‌های آسیایی را دارند، این بار به رنگ طلا بود. فاطمه مجلل در تک‌نفره سنگین‌وزن و کیمیا زارعی و زینب نوروزی در دونفره، دو مدال طلا برای ایران گرفتند. این دو طلای ارزشمند نشان داد که رویینگ همچنان در مدال‌آوری بازی‌ها پیشتاز است. دختران وزنه‌بردار هم با مدال برنز ریحانه کریمی در دسته ۷۷ کیلوگرم به جمع اولین‌های تاریخ ورزش ایران اضافه شدند. مهسا بهشتی هم پس از ریحانه، دومین مدال برنز تاریخ وزنه‌برداری زنان ایران را در دسته ۸۶ کیلوگرم گرفت تا در هموار کردن مسیر تازه افتخارآفرینی وزنه‌برداری زنان ایران سهم داشته باشد.

دوومیدانی هم از قافله مدال‌آوران تاریخی ورزش ایران در ناگویا عقب نماند. دوومیدانی ایران پیش از این مدال برنز پرتاب وزنه لیلا رجبی را در کارنامه داشت، اما این بار زهرا زارعی، دختر دونده کرمانی، افتخارآفرین شد و با کسب مدال نقره ماده ۴۰۰ متر نام خود را در تاریخ این رشته ثبت کرد. اتفاق مهم دیگر دوومیدانی، حضور تیم ایران در ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط بود. هرچند تیم ایران به‌دلیل ناهماهنگی به خط پایان نرسید، حضور این تیم در رقابت‌ها اتفاق قابل‌توجهی بود. ژیمناستیک زنان هم برای اولین بار پس از انقلاب در بازی‌های آسیایی نماینده داشت و به ناگویا رفت. هنگامه هادیانی، اولین ژیمناست زن ایران پس از انقلاب بود که روی صحنه رفت و در ژیمناستیک هنری به مقام سیزدهم رسید. فاطمه توسلی و یلدا حسن‌شوکتی هم در ترامپولین مسابقه دادند. توسلی با صعود به فینال در جایگاه پنجم ایستاد، اما شوکتی به‌دلیل مصدومیت در رده نهم قرار گرفت. مشکات‌الزهرا صفی و ماندگار فرزامی، دو تنیسور دختر ایرانی بودند که در اولین حضور خود در بازی‌های آسیایی طعم پیروزی را چشیدند، اما به دور بعدی راه پیدا نکردند.