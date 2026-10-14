فرماندار اسلامشهر: نیازی به نظارت شهرداری تهران در حرائم نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، نوراله طاهری، فرماندار اسلامشهر می‌گوید، حضور عوامل شهرداری تهران در محدوده‌ این شهرستان غیرقانونی است و باید پایان یابد.

نوراله طاهری از استاندار تهران خواست دستور خروج را از شهردار و شورای شهر تهران بگیرد.

طاهری که در جلسه‌ ستاد پیشگیری و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، که با محوریت حریم مورد اختلاف با شهرداری تهران سخن می گفت، اظهار کرد: مبنای مدیریت حریم تقسیمات کشوری است و هیچ دستگاهی خارج از این چارچوب حق دخالت ندارد.

او با استناد به مصوبه‌ اخیر استاندار تهران، که از وزارت راه و شهرسازی اخذ و در هیئت دولت نیز مطرح شده است، تأکید کرد: حضور شهرداری تهران در این شهرستان غیرقانونی است.

به گفته‌ او، فرماندار موظف است بر اساس تقسیمات کشوری عمل کند و ورود شهری دیگر به بیرون از این چارچوب برای اسلامشهر پذیرفتنی نیست.

طاهری افزود: از شهرداری تهران خواسته شده مناطقی را که می‌تواند حریم تهران محسوب شود پیشنهاد دهد، اما تاکنون پیشنهادی ارائه نشده است.

او تعیین‌تکلیف حریم تهران و شهرستان‌های اطراف را مهم دانست و گفت: استاندار تهران نیز موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند.

فرماندار اسلامشهر به جلسه‌ای در دادگستری استان تهران با حضور دادستان اشاره کرد و گفت: در آن نشست نیز اعلام شد ورود شهرداری تهران به محدوده‌ی تقسیمات کشوری اسلامشهر درست نیست.

به گفته‌ او، عوامل شهرداری تهران باید منطقه را ترک کنند، اما می‌گویند هنوز دستوری برای خروج دریافت نکرده‌اند.

طاهری از استاندار تهران و زاهرا احمدی، مدیرکل دفتر نظارت و صیانت از حریم شهری استانداری، خواست در این زمینه ورود کنند و دستور ترک منطقه را از شهردار و شورای شهر تهران بگیرند.

او تأکید کرد: ما قادر هستیم با نیروهای خودمان محدوده‌مان را کنترل کنیم.

او درباره‌ برخوردهای اخیر با ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفت: اقدام‌های قابل‌توجهی انجام شده و تخریب‌های سنگینی صورت گرفته است، اما تداخل مدیریتی همچنان باقی است و باید پیگیری شود.

طاهری شهرداری تهران را به ایجاد ۹۰۰ هکتار اراضی و لکه‌ صنعتی، گلخانه‌ای و صنفی بدون هماهنگی با تقسیمات کشوری متهم کرد و گفت: اسلامشهر از نظر به‌هم‌ریختگی حریم، بدترین وضعیت را دارد.

او افزود: با توصیه و تعارف نمی‌شود کار انجام داد.

به گفته‌ او، دستگاه‌های نظارتی پای کار هستند و نیازی به نظارت شهرداری تهران وجود ندارد.