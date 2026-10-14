پاکمهر: حج فرصتی برای تقویت وحدت و همبستگی جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار، سید محمد پاکمهر ظهر چهارشنبه در همایش کارگزاران و خادمان حج و زیارت خراسان شمالی، با اشاره به شرایط منطقه و تحولات جهان اسلام، اظهار کرد: در شرایط کنونی، هوشمندی و شناخت دقیق اهداف دشمن اهمیت ویژه‌ای دارد و باید در همه عرصه‌ها با بصیرت و آگاهی عمل کنیم.

وی با اشاره به جایگاه حج به‌عنوان بزرگ‌ترین اجتماع مسلمانان جهان افزود: حج صرفاً یک سفر عبادی نیست، بلکه فرصتی مهم برای تقویت وحدت، همبستگی و آگاهی امت اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با بیان اینکه دشمنان در کنار فشارهای اقتصادی و نظامی، برای ایجاد اختلاف میان کشورهای اسلامی نیز تلاش می‌کنند، تصریح کرد: یکی از اهداف این جریان‌ها، منحرف کردن افکار عمومی مسلمانان و ایجاد تقابل میان ملت‌های اسلامی است؛ ازاین‌رو، شناخت اهداف تبلیغاتی دشمن و پرهیز از افتادن در دام اختلاف‌افکنی‌ها ضروری است.

پاکمهر همچنین با اشاره به تحولات منطقه و تلاش‌ها برای شکل‌گیری ائتلاف‌های منطقه‌ای، بر ضرورت هوشیاری کشورهای اسلامی و توجه به منافع مشترک مسلمانان تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از خدمات کارگزاران و خادمان حج و زیارت خراسان شمالی در عرصه‌های فرهنگی و خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد و گفت: آنچه از عملکرد خادمان این استان در برنامه‌های خدمت‌رسانی و موکب‌های فرهنگی مشاهده شد، بیانگر روحیه مسئولیت‌پذیری، نجابت و تعهد آنان در خدمت به مردم است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با اشاره به حضور فعال کارگزاران استان در عرصه‌های خدمت‌رسانی، اظهار کرد: خادمان زائران در سفرهای حج، عمره و عتبات عالیات، با تلاش و دلسوزی در خدمت مردم بوده‌اند و این روحیه ارزشمند باید تقویت شود.

پاکمهر همچنین با اشاره به روند فعالیت سازمان حج و زیارت در خراسان شمالی، حضور نیروی بومی در جایگاه مدیریت این مجموعه را اتفاقی قابل توجه دانست و ابراز امیدواری کرد که با همراهی کارگزاران و مسئولان، روند توسعه خدمات زیارتی در استان شتاب بیشتری بگیرد.

وی با اشاره به برخی شاخص‌های عملکردی استان در حوزه حج و زیارت، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی زائران تأکید کرد و خواستار تداوم همکاری و همدلی میان مسئولان و کارگزاران این حوزه شد.

پاکمهر در پایان، با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های حوزه حج و زیارت در خراسان شمالی، ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئولان و پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه احداث ساختمانی متناسب با شأن زائران و خدمات مورد نیاز آنان فراهم شود.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها و تقویت ظرفیت‌های اجرایی استان، در کنار تلاش و همراهی کارگزاران، می‌تواند به بهبود خدمات‌رسانی به زائران خانه خدا و ارتقای جایگاه حج و زیارت در خراسان شمالی کمک کند.