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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

کوتاه‌کردن افق طراحی پروژه‌ها؛ راهکار مقابله با طرح‌های نیمه‌تمام

کوتاه‌کردن افق طراحی پروژه‌ها؛ راهکار مقابله با طرح‌های نیمه‌تمام

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با اشاره به محدودیت منابع مالی، خواستار کوتاه‌تر شدن افق طراحی پروژه‌های عمرانی و اجرای مرحله‌ای طرح‌ها برای جلوگیری از نیمه‌تمام‌ماندن آنها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، داود کامگار مدیرعامل این شرکت در بیستمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه با اشاره به تأثیر تحریم‌ها، جنگ، محدودیت‌های تأمین تجهیزات و نوسانات اقتصادی بر اجرای پروژه‌های زیرساختی گفت: شرایط کنونی، فرضیات سنتی مدیریت پروژه را با چالش مواجه کرده و تصمیم‌گیری در محیط عدم‌قطعیت را به یکی از الزامات مدیریت طرح‌ها تبدیل کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر در شیوه تعریف و اجرای پروژه‌ها اظهار کرد: در شرایط محدودیت منابع، باید اهداف بزرگ و بلندمدت به بخش‌های کوچک‌تر و اولویت‌دار تقسیم شوند تا هر بخش پس از تکمیل، امکان بهره‌برداری مستقل و ایجاد ارزش داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران همچنین مهندسی ارزش را فراتر از یک ابزار فنی و از الزامات مدیریتی در شرایط بحرانی دانست و بر ضرورت استفاده حداکثری از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و منابع موجود تأکید کرد.

کامگار با اشاره به محدودیت منابع مالی در اجرای طرح‌های عمرانی گفت: تعریف پروژه‌ها با افق‌های بلندمدت و حجم گسترده عملیات اجرایی می‌تواند به نیمه‌تمام‌ماندن طرح‌ها منجر شود؛ به‌گونه‌ای که حتی تأمین نیازهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز با مشکل مواجه شود.

به گفته وی، کوتاه‌تر کردن افق طراحی پروژه‌ها و اجرای مرحله‌ای آنها می‌تواند امکان تخصیص منابع به نیازهای فوری‌تر را فراهم کند و تکمیل بخش‌های ضروری طرح‌ها را در اولویت قرار دهد.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری در مشخصات فنی پروژه‌ها با حفظ اصول فنی و کیفیت اجرا تأکید کرد و گفت: در شرایط خاص، باید از تحمیل الزامات غیرضروری به پروژه‌ها پرهیز کرد و تکمیل بخش‌های کمتر ضروری را به زمان مناسب موکول کرد.

ضرورت بازنگری در مدیریت ریسک پروژه‌ها

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با اشاره به نقش مدیریت ریسک در اجرای پروژه‌های زیرساختی اظهار کرد: ریسک پروژه‌ها تنها به تأخیر پیمانکاران یا افزایش قیمت مصالح محدود نیست، بلکه عواملی مانند جنگ، تحریم، تأمین مالی، اختلال در زنجیره تأمین، دسترسی به تجهیزات، تغییرات فناوری و تحولات ژئوپلیتیکی نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شوند.

کامگار با تأکید بر لزوم افزایش انعطاف‌پذیری در مدیریت پروژه‌ها افزود: سازوکارهای تصمیم‌گیری باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که امکان تصمیم‌گیری به‌موقع و پذیرش ریسک‌های محاسبه‌شده فراهم شود و مدیران پروژه در مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده از حمایت لازم برخوردار باشند.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از بزرگ‌نمایی ابعاد پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: در شرایط جنگی و محدودیت منابع، معیار اجرای طرح‌ها باید تأمین نیازهای واقعی باشد، نه رقابت برای ساخت پروژه‌های بزرگ‌تر یا دستیابی به رکوردهای اجرایی.

اشتراک منابع و تجهیزات میان پروژه‌ها

کامگار یکی دیگر از راهکارهای بهبود اجرای پروژه‌های عمرانی را تسهیل جابه‌جایی تجهیزات، امکانات و منابع مالی میان طرح‌ها و دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: مقررات موجود در این زمینه نیازمند بازنگری است تا استفاده از ظرفیت‌های موجود با سرعت و انعطاف بیشتری انجام شود.

وی همچنین توجه به نیروی انسانی و حمایت از مدیران پروژه‌ها را از عوامل مؤثر بر تداوم اجرای طرح‌ها دانست و بر ضرورت تقویت انگیزه کارکنان در شرایط دشوار تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در جمع‌بندی دیدگاه‌های خود، بازنگری در اهداف و اولویت‌های پروژه‌ها، کوتاه‌تر کردن افق برنامه‌ریزی، استفاده مؤثر از مهندسی ارزش و مدیریت ریسک، تقسیم طرح‌های بزرگ به مراحل قابل بهره‌برداری و تبدیل دارایی‌های غیرمولد به منابع قابل استفاده برای توسعه را از الزامات مدیریت پروژه‌های زیرساختی در شرایط کنونی برشمرد.

کد مطلب 6977634
علی فروزانفر

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