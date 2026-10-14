به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال سادات، معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران از دستگاه‌های اجرایی استان خواست برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل را هماهنگ اجرا کنند و آموزش همگانی را با مشارکت مردم و رسانه‌ها تقویت کنند.

سادات گفت: پدافند غیرعامل در کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و افزایش تاب‌آوری جامعه نقش دارد.

وی که امروز در جلسه‌ ستاد استانی نکوداشت هفته پدافند غیرعامل، که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، بر لزوم هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی در اجرای برنامه‌های این هفته تأکید کرد.

او هماهنگی دستگاه‌ها را شرط برگزاری مؤثر برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای دانست.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران همچنین فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی را ضروری خواند و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت مردم و رسانه‌ها در برنامه‌های این هفته شد.

در این نشست، برنامه‌ها و پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی برای گرامی‌داشت هفته پدافند غیرعامل بررسی شد. اعضای ستاد نیز در جلسه حضور داشتند.

در پایان، مصوبات جلسه برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد و مقرر شد این دستگاه‌ها گزارش اقدام‌های انجام‌شده را به دبیرخانه‌ ستاد ارسال کنند.