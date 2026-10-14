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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

رزومه فرزندان سیم‌بان جان‌باخته برای استخدام بررسی می‌شود

رزومه فرزندان سیم‌بان جان‌باخته برای استخدام بررسی می‌شود

یاسوج-مدیرعامل شرکت توانیر در دیدار با خانواده مرحوم سید عزیزالله رضوی، نیروی جان‌باخته صنعت برق کهگیلویه و بویراحمد، از بررسی رزومه چهار فرزند وی برای استخدام در شرکت برق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌داد ظهر چهارشنبه در دیدار با خانواده مرحوم سید عزیزالله رضوی، مسئول اتفاقات برق سپیدار، دشت‌روم و کوشک، دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار ضمن دلجویی از خانواده مرحوم رضوی، از خدمات و زحمات وی در دوران خدمت قدردانی کرد و یاد و خاطره این نیروی جان‌باخته صنعت برق را گرامی داشت.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به وضعیت فرزندان این مرحوم، اعلام کرد رزومه هر چهار فرزند بررسی می‌شود و در صورت ارتباط تخصص و شرایط آنان با فعالیت‌های شرکت برق، زمینه استخدام آن‌ها فراهم خواهد شد.

مرحوم سید عزیزالله رضوی پنجم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۱ در حین انجام وظیفه و بر اثر سقوط از تیر برق جان خود را از دست داد.

کد مطلب 6977637

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