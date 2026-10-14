به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌داد ظهر چهارشنبه در دیدار با خانواده مرحوم سید عزیزالله رضوی، مسئول اتفاقات برق سپیدار، دشت‌روم و کوشک، دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار ضمن دلجویی از خانواده مرحوم رضوی، از خدمات و زحمات وی در دوران خدمت قدردانی کرد و یاد و خاطره این نیروی جان‌باخته صنعت برق را گرامی داشت.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به وضعیت فرزندان این مرحوم، اعلام کرد رزومه هر چهار فرزند بررسی می‌شود و در صورت ارتباط تخصص و شرایط آنان با فعالیت‌های شرکت برق، زمینه استخدام آن‌ها فراهم خواهد شد.

مرحوم سید عزیزالله رضوی پنجم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۱ در حین انجام وظیفه و بر اثر سقوط از تیر برق جان خود را از دست داد.