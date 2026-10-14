به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح و کلنگ زنی خانه‌های امید استان همدان با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت حمایت از اقشار کم‌درآمد و مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی اظهار کرد: تامین مسکن یکی از نیازهای اساسی مردم است و استان همدان در کنار سایر برنامه‌ها این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های مسکن فقط به تحویل واحدهای ساختمانی محدود نمی‌شود، افزود: واحدها باید به گونه‌ای واگذار شوند که امکان سکونت واقعی در آن‌ها فراهم باشد و تامین زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز، فاضلاب، راه‌های دسترسی و خدمات روبنایی از ملزومات اصلی است.

استاندار همدان با اشاره به برگزاری هفتگی جلسات شورای تامین مسکن استان تصریح کرد: تجربه پروژه‌های مختلف نشان داده است که پیمانکار یا دستگاه متولی به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را برطرف کند بلکه پیشبرد طرح‌ها به همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، تامین منابع مالی، همراهی متقاضیان و هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول نیاز دارد.

ملانوری شمسی با اشاره به مشکلات برخی پروژه‌های مسکن در استان از جمله طرح‌های ۴۸۰ واحدی فرهنگیان، ۱۰۰ واحدی مدنی و ۶۹۰ واحدی بنیاد مسکن در کوی پرواز یادآور شد: برخی از این پروژه‌ها برای مدتی متوقف یا با کندی مواجه شده بودند که با پیگیری‌های انجام شده و تزریق ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در کنار پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی به هر متقاضی زمینه فعال شدن مجدد آن‌ها فراهم شد.

وی ادامه داد: امیدواریم این پروژه‌ها تا پایان سال و با تلاش مجموعه استان آماده تحویل به متقاضیان شود هرچند تلاش می‌شود بخش‌هایی از آن برای ایام الله دهه فجر آماده بهره‌برداری شود اما زمان‌بندی نهایی به روند پیشرفت فیزیکی کار بستگی دارد.

استاندار همدان در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از اقشار کم‌درآمد در تامین مسکن، از راه‌اندازی پویش مردمی «سرپناه» برای کمک به تامین سهم آورده مددجویان کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با مشارکت فعال خیران بخشی از هزینه‌های سنگین تامین مسکن این خانوارها کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود اگر بتوانیم این بار سنگین را از دوش مردم برداریم علاوه بر افزایش قدرت خرید دغدغه‌های ناشی از اجاره‌نشینی، جابه‌جایی و تورم مسکن نیز کاهش یافته و خانواده‌ها با آرامش بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خواهند پرداخت.