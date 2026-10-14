  1. استانها
  2. یزد
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

صیانت از قنات تاریخی زارچ در برابر خطر سیلاب؛ شناسایی نقاط آسیب‌پذیر

صیانت از قنات تاریخی زارچ در برابر خطر سیلاب؛ شناسایی نقاط آسیب‌پذیر

یزد- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زارچ از برنامه‌ریزی برای شناسایی نقاط آسیب‌پذیر قنات تاریخی زارچ و برآورد اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، سیداصغر نبوی‌زاده با اشاره به ضرورت حفاظت از قنات تاریخی زارچ در برابر مخاطرات طبیعی اظهار کرد: با توجه به هشدارهای مربوط به احتمال بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب، شناسایی بخش‌های آسیب‌پذیر این سازه ارزشمند آبی و برنامه‌ریزی برای اقدامات پیشگیرانه ضروری است.

وی افزود: در همین راستا، با حضور نماینده قنات زارچ و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان، راهکارهای ایمن‌سازی و حفاظت از این اثر تاریخی بررسی شد و مقرر شد مسیر قنات و بخش‌های در معرض خطر با حضور اعضای شورای قنات، کارشناسان جهاد کشاورزی و مسئولان پایگاه میراث فرهنگی قنات، در اسرع وقت ارزیابی میدانی شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زارچ با تأکید بر ضرورت شناسایی نقاط بحرانی و برآورد نیازهای حفاظتی تصریح کرد: نتایج این ارزیابی می‌تواند مبنای اولویت‌بندی اقدامات اجرایی و تخصیص هدفمند اعتبارات برای تقویت حفاظت فیزیکی از قنات و پیشگیری از خسارات احتمالی باشد.

نبوی‌زاده همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و هدایت اعتبارات به سمت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: حفاظت از زیرساخت‌های تاریخی و آبی منطقه به برنامه‌ریزی به‌موقع، همکاری بین‌بخشی و آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی نیاز دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قنات تاریخی زارچ به‌عنوان یکی از میراث‌های ارزشمند آبی و تاریخی منطقه، به مراقبت مستمر و اقدامات حفاظتی اصولی نیاز دارد و شناسایی به‌موقع تهدیدها می‌تواند زمینه صیانت از این اثر را در برابر خطرات احتمالی سیلاب فراهم کند.

کد مطلب 6977647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها