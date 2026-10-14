به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، سیداصغر نبوی‌زاده با اشاره به ضرورت حفاظت از قنات تاریخی زارچ در برابر مخاطرات طبیعی اظهار کرد: با توجه به هشدارهای مربوط به احتمال بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب، شناسایی بخش‌های آسیب‌پذیر این سازه ارزشمند آبی و برنامه‌ریزی برای اقدامات پیشگیرانه ضروری است.

وی افزود: در همین راستا، با حضور نماینده قنات زارچ و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان، راهکارهای ایمن‌سازی و حفاظت از این اثر تاریخی بررسی شد و مقرر شد مسیر قنات و بخش‌های در معرض خطر با حضور اعضای شورای قنات، کارشناسان جهاد کشاورزی و مسئولان پایگاه میراث فرهنگی قنات، در اسرع وقت ارزیابی میدانی شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زارچ با تأکید بر ضرورت شناسایی نقاط بحرانی و برآورد نیازهای حفاظتی تصریح کرد: نتایج این ارزیابی می‌تواند مبنای اولویت‌بندی اقدامات اجرایی و تخصیص هدفمند اعتبارات برای تقویت حفاظت فیزیکی از قنات و پیشگیری از خسارات احتمالی باشد.

نبوی‌زاده همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و هدایت اعتبارات به سمت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: حفاظت از زیرساخت‌های تاریخی و آبی منطقه به برنامه‌ریزی به‌موقع، همکاری بین‌بخشی و آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی نیاز دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قنات تاریخی زارچ به‌عنوان یکی از میراث‌های ارزشمند آبی و تاریخی منطقه، به مراقبت مستمر و اقدامات حفاظتی اصولی نیاز دارد و شناسایی به‌موقع تهدیدها می‌تواند زمینه صیانت از این اثر را در برابر خطرات احتمالی سیلاب فراهم کند.