به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام استانداری هرمزگان، یک فروند لنج صیادی متعلق به فردی بنام علی خان ملاحی اهل و ساکن بندر کلاهی شهرستان میناب واقع در حدود ۱۸ مایلی از ساحل روستای بنداران مورد اصابت پهباد دشمن قرار گرفته و تعدادی از خدمه مصدوم شده‌اند که تعداد ۳ نفر از خدمه مجروح که وضعیت وخیم تری نسبت به سایرین داشته اند به نام های عمر ملاحی پاک، ابراهیم ملاحی پاک و محمد ملاحی پاک اهل و ساکن بندر کلاهی توسط قایق های محلی به ساحل سیریک و سپس جهت‌ مداوا به بیمارستان سیریک منتقل شده‌اند.