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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

اطلاعات تکمیلی از حمله پهپادی به یک لنج در آب‌های هرمزگان

اطلاعات تکمیلی از حمله پهپادی به یک لنج در آب‌های هرمزگان

بندرعباس- روابط عمومی استانداری هرمزگان اطلاعات تکمیلی حمله پهپادی به یک فروند لنج در آب‌های شرق هرمزگان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام استانداری هرمزگان، یک فروند لنج صیادی متعلق به فردی بنام علی خان ملاحی اهل و ساکن بندر کلاهی شهرستان میناب واقع در حدود ۱۸ مایلی از ساحل روستای بنداران مورد اصابت پهباد دشمن قرار گرفته و تعدادی از خدمه مصدوم شده‌اند که تعداد ۳ نفر از خدمه مجروح که وضعیت وخیم تری نسبت به سایرین داشته اند به نام های عمر ملاحی پاک، ابراهیم ملاحی پاک و محمد ملاحی پاک اهل و ساکن بندر کلاهی توسط قایق های محلی به ساحل سیریک و سپس جهت‌ مداوا به بیمارستان سیریک منتقل شده‌اند.

کد مطلب 6977653

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