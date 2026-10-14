به گزارش خبرنگار مهر، سیدامیر احمدی دادستان بهارستان از بازداشت یکی از اعضای اصلی هیئت‌مدیره اتحادیه نانوایان و چند دلال آرد خبر داد.

او می‌گوید، این افراد مقادیر قابل‌توجهی آرد یارانه‌ای را که باید بین نانوایی‌های مجاز توزیع می‌شد، غیرقانونی فروخته‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان، گفت: یک شبکه دلالی در حوزه توزیع آرد یارانه‌ای در این منطقه شناسایی شده است.

به گفته او، متهمان با سوءاستفاده از جایگاه شغلی، آرد حمایتی دولت را که برای مصرف شهروندان در نظر گرفته شده بود، خارج از شبکه رسمی توزیع فروخته‌اند.

دادستان بهارستان اعلام کرد: این افراد با پیگیری و رصد اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه این شهرستان شناسایی و بازداشت شده‌اند.

او مقدار آرد فروخته‌شده، تعداد دقیق متهمان و مدت فعالیت این شبکه را اعلام نکرد.

به گفته احمدی، متهمان پس از تکمیل تحقیقات اولیه و تفهیم اتهام، به دستور قضایی روانه زندان شدند تا روند قانونی پرونده ادامه یابد.

او در پایان تأکید کرد: سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی با کسانی که معیشت مردم و امنیت غذایی جامعه را مختل کنند، تعارف و اغماضی ندارند و برخورد با اخلالگران چرخه توزیع آرد یارانه‌ای ادامه خواهد داشت.