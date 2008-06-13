دوران گفتگو با سولانا پایان یافته است/ نباید به سفر سولانا خوش بین بود

محمدکاظم انبارلویی، روزنامه نگار و صاحب نظر امور سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سفر خاویر سولانا، نماینده 1+5 به ایران گفت : واقعیت این است که دوران گفتگوهای ایران با سولانا به پایان رسیده است، البته این حرف به آن مفهوم نیست که باب مذاکره بسته شده باشد.

وی افزود : در دوره دبیری دکترلاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، گفتگوهای زیادی با سولانا انجام شد و بعید می دانم سولانا از مواضع جمهوری اسلامی و طرح های ایران برای خروج از بن بست موجود مطلع نباشد.

انبارلویی گفت: اتفاق جدیدی در موضوع هسته ای نیفتاده است و نباید نسبت به سفر سولانا دچار خوش بینی شد.

وی تاکید کرد :‌ حرف اول و آخر گروه 1+5 این است که ایران دست از انرژی هسته ای بردارد و این درخواست غیرقانونی، اصولا باب مذاکره را می بندد و سولانا باید فکری در این جهت کند که اینطور پیش فرض ها مانع انجام گفتگوها بین ایران و غرب نشود.