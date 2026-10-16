خبرگزاری مهر-گروه هنر؛ فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیه‌های ریز و درشت دنیای موسیقی طی سال‌های اخیر تبدیل به «فرصت» و «چالش» مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانه‌های رسمی به ارائه و انعکاس فعالیت‌های موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقایی‌شان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی‌اش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.

شرایطی با اهمیت که اکنون نمی‌توان به راحتی از آنچه در این بستر رسانه‌ای روی می‌دهد، بی‌تفاوت گذشت. چارچوبی چالش برانگیز و پر از فراز و نشیب‌های عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بی‌انتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن می‌شویم. اتفاقی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را بر آن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاه‌های خود بپردازند. مسیری که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد، اما دربرگیرنده ابعادی است که می‌تواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی مشتمل بر رویدادهای مکتوب و تصویر جالب توجهی باشد.

اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانه‌های رسمی» شده و هم ایجاد کننده فضای رقابتی بین رسانه‌های رسمی و رسانه‌های فعال در فضای مجازی است که این مسائل نیز دربرگیرنده ملاحظات فراوانی است. ملاحظاتی که می‌تواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتناب‌ناپذیر است.

یک هفته با فضای مجازی موسیقی عنوان سلسله گزارش‌های هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه برخی رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که در روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

سینا ذکایی؛ گاهی بهترین تمرین قبل از اجرا بازی و خنده است

سینا ذکایی سرپرست ارکستر سازهای بادی تهران و از نوازندگان شناخته شده موسیقی که در حوزه های مختلف اجرایی و تدریس سال های زیادی به فعالیت مشغول بوده‌است با انتشار فیلمی کوتاه در صفحه شخصی اش از برخی ترفند ها و روش برای به صحنه بردن هنرمندان گروه سنی کودک و خردسال برای اجرا در صحنه گفت.

وی در این باره نوشت: گاهی بهترین تمرین قبل از اجرا بازی و خنده است؛ کاهش استرس، کمک می کند هنرجویان تجربه ای شیرین تر از صحنه داشته باشد و در آینده با اعتماد به نفس بیشتری روی صحنه بروند.

منوچهر هادی؛ آقای کارگردان تحریر را یاد گرفت

رادفر ریاحی از هنرمندانی که در حوزه آواز و آموزش آن فعال است، با انتشار فیلمی از منوچهر هادی تهیه کننده و کارگردان سینما که او را در حال ضبط یک قطعه موسیقایی نشان می دهند، نوشت:

آموزش آواز و تحریر با جناب منوچهر هادی کارگردان و تهیه کننده. این افتخار را داشتم که در خدمتشان باشم که بعد از مدت کوتاهی توانستند تحریر زدن‌های ابتدایی را یاد بگیرند و یک بیت آواز را با هم ضبط کنیم.

علی قلیچ؛ وقتی اسامی خداوند سوژه یک موسیقی می شود

علی قلیچ خواننده موسیقی پاپ که طی سال های اخیر علاوه بر تولید آثار عاشقانه و ملی میهنی در حوزه مجری گری نیز فعالیت می کند با انتشار فیلمی که او را در حال نوازندگی گیتار نشان می دهد، ضمن قدردانی از طرفدارانش برای تبریک های روز تولدش، نوشت: اولین بار است که خبر انتشار کار جدید را به این شکل می دهم؛ بعضی از کارها شاید بگذرد و شما ماکتی از آن بسازی اما نتوانی آن را به سرانجام برسانی.

در همین چارچوب چند سال ملودی را ساخته بودم که به هیچ وجه ترانه اش به شکل نهایی که دوست داشتیم در نمی آمد؛ خیلی فکر کردم تا اینکه به اسامی خدا رسیدم و می توان گفت شعر آن اسامی خداست و اولین بار است که به این شکل کار شده و به زودی به شما ارسال می شود. بهترین آرزوهای خداوند برای شما باشد.

محسن شریفیان؛ انگار آخرین پنجره به جهان آن نسل هم بسته شد

محسن شریفیان نوازنده، آهنگساز و خواننده موسیقی نواحی بوشهر هم در سوگ ضایعه درگذشت امید غضنفر شاعر، نویسنده و روزنامه نگار بوشهری که روز جمعه هفدهم مهر دار فانی را وداع گفت، متنی را منتشر کرد.

در متن نوشته شده از سوی محسن شریفیان آمده است:

امید غضفر، خودِ بوشهر بود؛ نه فقط در شعرهایش که در حافظه ای که از شهر داشت و به کلمات می سپرد.

در آلبوم «شب» او نقطه اتصال من با نسل بزرگی از پیشکسوتان شعر و ترانه بود؛ از محمد بیابانی و منوچهر آتشی تا ایرج شمسی زاده و فرج الله کمانی؛ شاعرانی که حالا دیگر هیچ کدام در میان ما نیستند و با به خاک سپردن امید، انگار آخرین پنجره به جهان آن نسل هم بسته شد.

بعضی از آدم ها را نمی شود فقط به سوگ نشست، باید با رفتنشان، بخشی از این شهر را دوباره به خاک سپرد.

گروه پالت؛ فعلا در هیچ شهری اجرا نمی‌رویم!

گروه موسیقی پالت از مجموعه های شناخته شده حوزه موسیقی هم با انتشار متنی در صفحه مجازی از لغو تمامی کنسرت های خود در شهرهای مختلف کشور خبر داده است.

در بخشی از متن اطلاعیه گروه پالت آمده است: دوستان عزیز پالت، تصمیم داشتیم بعد از سال‌ها اجراهایی را در سراسر ایران، شهر به شهر برگزار کنیم اما از آنجا که در بعضی شهرها به ما گفته شد نوازنده زن اجازه رفتن روی صحنه را ندارد، کل تور پالت را کنسل اعلام می‌کنیم تا شاید وقتی دیگر …

حرف آخر اینکه: ما، گروه پالت، همان‌طور که در عکس پیداست ۷ نفر هستیم و زمانی روی صحنه حاضر می‌شویم که هر ۷ نفر مثل هم امکان اجرا داشته باشیم.

بیژن مرتضوی؛ وطن فقط برای روزهای آرام و گل و بلبل نیست

بیژن مرتضوی آهنگساز، نوازنده ویولن و خواننده موسیقی پاپ که هشتم مهر امسال به میهن بازگشت، چهارشنبه ۲۲ مهر با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره علاقه اش به وطن و ایستادن در کنار مردم کشورش در روزهای سخت گفت.

وی در این باره نوشت:

وطن فقط برای روزهای آرام و گل و بلبل نیست! وقتی جنگ است، وقتی غم بر دل مردم سنگینی می‌کند، باید کنارشان ایستاد. هیچ کس تافته جدا بافته نیست که آمدنش به خاک وطن را مشروط به روزهای خوش و بی دغدغه کند.

اگر ادعای عشق به ایران و هم‌وطنی داریم، باید در روزهای سخت، شانه به شانه همین مردم شریف، نجیب و زحمتکش قدم برداریم. نه اینکه از دور منتظر بمانیم تا همه چیز روبه راه شود. در روزهایی که به نام جوانان جاوید ایران در خارج از ایران کاسبی می‌کنند، من همراهی بی ادعا کنار مردم داخل ایران را انتخاب می‌کنم؛ مثل یک شهروند عادی. الان وقت هم‌سفر شدن است با ایران، نه روبه‌روی ایران.

هنر، در روزهای سخت به وطن آمدن و کنار مردم ایستادن است؛ روزهای آسان که همه می‌توانند عاشق وطن باشند! جانم فدای ایران، جانم فدای مردم ایران.