برگزاری نشست «حضرت  زهرا(س)، نخستین مدافع امامت و ولایت» در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در همین راستا، برگزاری این نشست تخصصی به همراه طرح تفصیلی آن شامل: سیاست ها، اهداف، محورهای علمی و ساختار اجرایی به نمایندگی های بنیاد بین المللی غدیر در سراسر کشور ابلاغ شده است.

بر اساس این ابلاغ، نمایندگی‌های بنیاد بین‌المللی غدیر با مشارکت حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، تحقیقاتی نسبت به برنامه‌ریزی و برگزاری این نشست تخصصی اقدام می نمایند.

روابط عمومی بنیاد بین‌المللی غدیر در ادامه اعلام کرد: این نشست با هدف تبیین جایگاه ولایت در سیره حضرت زهرا(س)، بازخوانی مواضع سیاسی و اجتماعی آن حضرت پیش و پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و بررسی نقش ایشان در دفاع از حریم امامت و ولایت طراحی شده است. تحلیل مفهوم «پرچمداری ولایت» در سیره حضرت زهرا(س)، بررسی اندیشه های حضرت زهرا (سلام الله علیها) از منظر حقوقی، سیاسی و کلامی و تبیین نقش زنان در خانواده و جامعه امروز با بهره‌گیری از تعالیم فاطمی از جمله محورهای علمی این نشست های تخصصی علمی به شمار می‌رود.

طبق برنامه پیش‌بینی‌شده، نشست‌ها با حضور استادان حوزه و دانشگاه و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی استان‌ها برگزار خواهد شد و پیش‌بینی‌هایی نیز برای انعکاس رسانه‌ای، تدوین گزارش‌های تحلیلی و تولید محتوای پژوهشی در حوزه بانوان در نظر گرفته شده است.