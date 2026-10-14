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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

تداوم وزش باد و غبار محلی در استان بوشهر تا هفته آینده

تداوم وزش باد و غبار محلی در استان بوشهر تا هفته آینده

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر از تداوم غبار محلی و وزش باد تا اواسط هفته آینده خبر داد و گفت: در برخی ساعات احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی در مناطق شرقی و ارتفاعات استان است.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که تا اواسط هفته آینده غبار محلی، گاهی افزایش ابر، در طول روز وزش باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه طی امروز (چهارشنبه) و فردا (پنجشنبه) ، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب، با رشد ابر در برخی نقاط ( غالباً نواحی شرقی و ارتفاعات استان)، بصورت پراکنده وقوع ناپایداری‌های موقت جوی (رعدوبرق، رگبار باران، تندباد لحظه ای و گردوخاک) پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب بصورت پراکنده در نوار شرقی استان وقوع ناپایداری های موقت جوی و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی ادامه داد: وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در زمان وقوع ناپایداری های جوی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6977667

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