  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

سرپرست حجاج ایرانی با نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی دیدار کرد

سرپرست حجاج ایرانی با نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی دیدار کرد

بجنورد- حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، با حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری، نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی، دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه حجت‌الاسلام سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، با حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری، نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف درباره مسائل مرتبط با حوزه حج و زیارت، فعالیت‌های فرهنگی و معنوی و ظرفیت‌های استان خراسان شمالی در خدمت‌رسانی به زائران گفت‌وگو کردند.

همچنین بر اهمیت تقویت برنامه‌های فرهنگی، ارتقای خدمات به زائران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های روحانیون و کارگزاران حوزه حج و زیارت تأکید شد.

کد مطلب 6977670

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها