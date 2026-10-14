به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه حجت‌الاسلام سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، با حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری، نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف درباره مسائل مرتبط با حوزه حج و زیارت، فعالیت‌های فرهنگی و معنوی و ظرفیت‌های استان خراسان شمالی در خدمت‌رسانی به زائران گفت‌وگو کردند.

همچنین بر اهمیت تقویت برنامه‌های فرهنگی، ارتقای خدمات به زائران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های روحانیون و کارگزاران حوزه حج و زیارت تأکید شد.