به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح چهارشنبه در نشست بررسی موضوع تامین مسکن و اشتغال ایثارگران استان کرمان که با حضور معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد سهید و امور ایثارگران برگزار شد با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های شهدا و ایثارگران اظهار کرد: ارتباط بنیاد شهید و امور ایثارگران با بخش‌های مختلف استانداری در حوزه‌های گوناگون، از جمله فرهنگی، اجتماعی و اجرایی، نشان‌دهنده اهمیت خدمت‌رسانی به این قشر و مسئولیت همه دستگاه‌ها در پیگیری مسائل آنان است.

وی با بیان اینکه در گذشته در حوزه مسکن و اشتغال ایثارگران کم‌کاری‌هایی صورت گرفته است، افزود: تأمین مسکن خانواده‌های شهدا و ایثارگران باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد و در استان کرمان نیز با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی شمال و جنوب استان، این موضوع را به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم.

استاندار کرمان با اشاره به دشواری‌های ایجاد اشتغال در شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت: با توجه به اینکه برخی واحدهای اقتصادی با تعدیل نیرو مواجه هستند، باید تمرکز خود را بر ظرفیت‌های جدید اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری‌های در حال انجام در استان معطوف کنیم.

وی تأکید کرد: تحقق تعهدات پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه اشتغال ایثارگران نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، شناسایی فرصت‌های جدید شغلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان است

طالبی، با تأکید بر ضرورت ساماندهی سیاست‌های گذشته در حوزه اشتغال ایثارگران تصریح کرد: باید ضمن مدیریت انتظارات و اصلاح برخی رویه‌های گذشته، از ظرفیت واحدهای اقتصادی جدید برای ایجاد فرصت‌های شغلی استفاده و زمینه‌ای فراهم آوریم که مسائل مربوط به اشتغال ایثارگران با نگاه واقع‌بینانه و حمایت مؤثر دستگاه‌ها پیگیری شود.

استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان ادامه داد: کرمان در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی جایگاه نخست کشور را دارد و در سرمایه‌گذاری داخلی نیز از استان‌های فعال و پویاست. این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران باشد.

وی با تأکید بر عزم استان برای تسریع در رفع مشکلات این قشر خاطرنشان کرد: همه مجموعه استانداری برای خدمت‌رسانی به ایثارگران پای کار آمده‌اند و تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های موجود در حوزه مسکن را با سرعت و جدیت بیشتری فعال کنیم.

استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت‌های ملی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران، خواستار توجه ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به این استان در حوزه‌های مسکن، اشتغال و تسهیلات شد.

وی با اشاره به بخشی از مشکلات موجود در این حوزه اظهار کرد: بخشی از مشکلات کنونی ناشی از کمبود حمایت‌های ملی در گذشته است و انتظار داریم با اختصاص حمایت‌های لازم، توجه ویژه‌ای به استان کرمان صورت گیرد.

استاندار کرمان افزود: تقویت حمایت‌های ملی می‌تواند در افزایش انگیزه مدیران استان برای پیگیری جدی‌تر مسائل و رفع مشکلات خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران مؤثر باشد.