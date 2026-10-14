به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دومین نشست ویژه امروز (چهارشنبه ۲۲ مهر ماه) ضمن عرض ارادت به محضر امام عصر(عج) و گرامیداشت یاد امام راحل بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و امام شهید و با آرزوی سلامتی برای فرماندهی معظم و معزز کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، گفت: یاد شهیدان عالی مقام انقلاب اسلامی و وزرای شهید وزارت دفاع به ویژه امیر سرافراز سرلشکر عزیز نصیرزاده را گرامی میداریم، همچنین سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را تبریک عرض کرده و برای رزمندگان و ملت شریف ایران در دفاع مقدس جسوم آرزوی پیروزی و نصرت دارم.

وی در خصوص برنامه خود مواردی را به عنوان اهداف اولویت دار مطرح و عنوان کرد: دو برنامه شش ماهه و ۲۲ ماهه را تقسیم کردیم و بنده در ابتدا برنامه ۶ ماهه را ارائه داده و پاسخ سوالاتی که باقی مانده را خواهم داد.

اخلاقی با اشاره به اینکه پاسخ تمام سوالات نمایندگان در سامانه داده می شود، افزود: بخشی از سوالات را در جلسه پیش در فرصتی که داشتم پاسخ دادم همه را به صورت مکتوب تنظیم کردیم و تا فردا در سامانه پاسخ ها ارائه خواهد شد.

وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به برنامه ۶ ماهه خود که با اولویت پیگیری خواهد کرد، بیان کرد: موضوع نخست بحث جهش تولید و تامین تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح متناسب با اولویت‌های جنگ رمضان و ۱۲ روزه است؛ که بهره‌گیری حداکثری از همه ظرفیت‌های صنایع دفاعی، هم افزایی ظرفیت‌های تولیدی موجود در نیروهای مسلح، اجرای تحقیقات زودبازده بخشی از این برنامه ها است.

استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی و ملی را هدف گذاری کرده ایم

وی در ادامه تشریح برنامه شش ماه خود ادامه داد: استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی و ملی که در این راستا بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دانشگاه ها، مراکز علمی، پارک های علمی و فناوری و پردیس ها را هدف گذاری کردیم، بهره‌گیری حداکثری از شرکت‌های بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های دانش بنیان، پشتیبانی پایدار و موثر و مداوم از محور مقاومت نیز در دستور کار است.

تاکید بر موضوع بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح

اخلاقی با تاکید بر موضوع بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح، عنوان کرد: این موارد با تاکید بر مواردی مانند افزایش جهشی حقوق کارکنان نیروهای مسلح در تعامل با سازمان برنامه و بودجه و ستاد کل نیروهای مسلح و حمایت مجلس، استمرار متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح در چارچوب بودجه سالانه، در بحث معیشت؛ ارتقای سطح خرید خانوار کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح با مشارکت دولت و درآمدهای داخلی نیروهای مسلح، افزایش سرانه یارانه خانوار نیروهای مسلح در قالب طرح "حکمت مصرف "تا حداقل ۸ درصد میانگین حقوق سالانه کارکنان، توسعه شبکه دسترسی به صورت حضوری و غیرحضوری به فروشگاه‌های اتکا در سراسر کشور، نظارت موثر بر قیمت، کیفیت و خدمات شبکه فروشگاهی اتکا در جهت افزایش رضایتمندی جامعه هدف، است.

وی با اشاره به بحث بیمه کارکنان نیروهای مسلح ادامه داد: تلاش می کنیم که بیمه ما در بخش بیمه های دولتی دارای شرایط بهتری نسبت به بیمه های دیگر در کل نیروهای مسلح قرار بگیرد. همچنین پوشش تعهدات بیمه "سامانه سلامت"، شامل توسعه تعهدات خدمات بهداشتی تشخیصی و درمانی برای مادران باردار، فرزندان زیر دو سال و زوجین نابارور، توسعه خدمات تامین اجتماعی در بستر پایگاه اینترنتی و نرم‌افزارهای کاربردی، تقویت خدمات حمایتی و کمک های برابر درمانی برای ایثارگران، رزمندگان معصر و بیماران صعب العلاج است.

راهبری احداث و ساخت حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و ۷۰ هزار واحد سازمانی به عنوان شهرک های سازمانی

وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به بحث مسکن تاکید کرد: از آنجا که احداث مسکن بر عهده وزارت دفاع نیست؛ راهبری احداث و ساخت حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و ۷۰ هزار واحد سازمانی به عنوان شهرک های سازمانی، تسریع جهشی در اتمام پروژه‌ها با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های اجرایی، فنی و مهندسی نیروهای مسلح، تامین زمین مورد نیاز واحدهای مسکونی از دولت و اراضی مازاد نیروهای مسلح بخشی از این برنامه ها خواهد بود.

ارتقای مستمر تسلیحات و تجهیزات پیشرفته با تاکید بر سامانه‌های هوشمند در حوزه‌های موشکی

وی با اشاره به برنامه ۲۲ ماه خود تا پایان دولت چهاردهم، ادامه داد: ارتقای مستمر تسلیحات و تجهیزات پیشرفته با تاکید بر سامانه‌های هوشمند در حوزه‌های موشکی، توسعه و ارتقای انواع سامانه‌های موشکی بالستیک کروز و اثربخشی سرجنگی‌ها متناسب با نیاز حال و آینده، افزایش حداکثری تعداد یا ظرفیت تولید موشک متناسب با سطح تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای.

اخلاقی با اشاره به سوال یکی از نمایندگان در خصوص برد موشکی و نیز برنامه های خود در موضوع "پدافند هوایی" عنوان کرد: توسعه و ارتقای انواع سامانه‌های پدافند هوایی با تاکید بر پدافند نامتقارن، افزایش حداکثری ظرفیت تولید سامانه های پدافندی، توجه ویژه به پدافند هوا پایه و تجهیز و تسلیح پرنده های بدون سرنشین بخشی از این برنامه ها است. ما در حال حاضر وارد پدافند هوا به هوا شدیم و در جنگ رمضان هم از این موضوع بهره داشتیم. توسعه و ارتقای انواع سامانه های پدافند هوایی دوش پرتاب و پهپادی، توسعه و ارتقاء انواع پهپادهای پنهانکار برد بلند، انتحاری، جنگالی، تصویربرداری و پدافند هوایی هم از برنامه های بنده است.

تأکید بر توسعه فرایند و فناوری طراحی و ساخت انواع سلاح های "هواپایه دور ایستا "

اخلاقی با اشاره به "بخش هوایی" برخی موارد را بیان کرد: دستیابی به فناوری ساخت جنگنده های سنگین چند منظوره، البته خیلی از این کارها در گذشته شروع شده و ما شرایط را تسریع می کنیم تا سریعتر به پایان برسد، توسعه فرایند و فناوری طراحی و ساخت انواع سلاح های "هواپایه دور ایستا " که البته ما الان سلاح های هواپایه داریم، ولی در موضوع افزایش برد و سایر مشخصه های یک سیستم پدافند هوا به هوای پیشرفته تلاش می کنیم.

وزیر پیشنهادی دفاع با برشمردن برنامه های خود در موضوع "رزم دریایی" و شناورها، ادامه داد: توسعه فناوری طراحی و ساخت انواع شناورهای سطحی و زیرسطحی سرنشین‌دار و بدون سرنشین، ارتقا و توسعه انواع سامانه‌های مخابرات زیر آبی و انواع سونارهای پیشرفته، ارتقا و توسعه انواع سامانه سلاح دریایی نیز دنبال خواهد شد.

اخلاقی برنامه های خود در خصوص "رزم زمینی" را ارائه داد و گفت: توسعه فناوری طراحی و ساخت خودروهای نظامی تاکتیکی سنگین و نیمه سنگین با سرنشین و بدون سرنشین، توسعه فناوری طراحی و ساخت سامانه های توپخانه‌ای، راکتی، خمپاره‌های هدایت پذیر و هوشمند، توسعه خطوط تولید اسلحه سازمانی نوین، توسعه و ارتقای انواع سامانه‌های ضد زره نیز دنبال می شود.

وی با اشاره به برنامه های خود در حوزه "سایبر، جنگال ارتباطات، اطلاعات و رادار"، بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های سایبری و هوش مصنوعی، ارتقاء شبکه فرماندهی و کنترل زمین پایه، هوا پایه و انشالله فضاپایه، توسعه شبکه و لینک های ارتباطی و رادیویی امن و پایدار، دستیابی به فناوری های صوت و فراصوت دفاعی و امنیتی، توسعه سامانه های رادار مراقبت، شناسایی و ردگیری با تاکید بر رادارهای «پسیو» چرا که سامانه های «اکتیو» را به سرعت از مدار خارج میکنند.

وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به برنامه های خود در حوزه رزم نوین، گفت: توسعه زیرساخت و تولید دفاع بیولوژیک، تقویت فناوری های شناختی، کنترل ذهن، تاب آوری اجتماعی، متقاعد سازی و غیره، ایجاد قطب درمان تخصصی مصدومان حوادث احتمالی پرتویی، تقویت فناوری‌های امنیت غذایی نیروهای مسلح نیز در دستور کار است.

اخلاقی در خصوص برنامه های خود در حوزه "حکمرانی داده و اطلاعات " افزود: توسعه بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای روزآمد و تلفیق با داده های مکان محور، پشتیبانی امنیتی و انتظامی، تولید و ارتقای تجهیزات انتظامی و امنیتی با تاکید بر کنترل مرزها و امنیت داخلی، ایجاد و بازسازی زیرساخت های تولیدی صنعتی بر مبنای آمایش استقراری و پدافند غیرعامل، استقرار صنایع دفاعی در موقعیت های مناسب و امن، تقویت و توسعه پدافند غیرعامل جهت استمرار توان تولید در زمان‌های بحران و جنگ، بهینه‌سازی و تامین منابع انرژی پایدار مورد نیاز اماکن و صنایع وزارت دفاع، بازآفرینی و معماری وزارت دفاع با توجه به تجارب جنگ‌های اخیر و تهدیدات احتمالی پیشرو، چابک سازی ساختارها، فرایندها و غیره، تمرکز زدایی متناسب با آمایش و ماموریت ها، بازنگری نظام های مدیریتی پشتیبان، نقش دهی حداکثری به شبکه ظرفیت‌های ملی، دستیابی مستمر به فناوریی‌های بدیع و نوظهور و شالوده شکن، اکتساب مستمر فناوری های بدیع و نوظهور با استفاده از راهکارهای میانبر، مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش دفاعی، شبکه سازی و ترکیبی کردن سامانه های دفاعی، مولدسازی اراضی املاک مازاد بر اساس آمایش استقراری جدید، پیگیری سازوکارهای اجرایی با رویکرد تصویب و تسهیل در تغییر کاربری اراضی مازاد و ارزش افزوده آنان، راهبری منابع حاصل از مولدسازی در تقویت زیرساخت‌های بنیه دفاعی، تامین منابع پایدار و تخصیص بهینه با توجه به اولویت های جنگ، بازنگری فرایند های تعیین بودجه های دفاعی با هماهنگی نیز در دستور کار خواهد بود.

تقویت همکاری و تعاملات دفاعی با کشورهای هدف و توسعه صادرات دفاعی در دستور کار خواهد بود

وزیر پیشنهادی دفاع خاطرنشان کرد: تقویت همکاری و تعاملات دفاعی با کشورهای هدف، توسعه صادرات دفاعی، ساماندهی فعالیت های اقتصادی به ویژه در شرکت های صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح؛ من اینجا قول میدهم به نمایندگان چراکه شخصا دارای چنین اعتقادی هستم؛ "پیشگیری و رسیدگی موثر و بدون اغماض نسبت به بروز تخلفات اقتصادی احتمالی در چارچوب سازوکارهای مدیریتی و قانون"، اجرای سازوکارهای موثر برای شفافیت کامل، انضباط بخشی دقیق، عدم تعارض با بخش خصوصی و انتخاب کامل با سیاست های کلی کشور در فعالیت های اقتصادی، مشارکت های دفاعی ملی در طرح های پیشران و زیست بوم ملی، ارتقای بهره‌وری در سازمان‌های صنعتی و خدماتی وزارت دفاع، بهبود فرایندها و مدیریت بهینه هزینه ها نیز دنبال می شود.

وی در پایان به ملاحظات مهم خود اشاره و بیان کرد: پایش مستمر تحولات فناوری دفاعی در جهان برای اینکه بتوانیم مسیر خود را مرتب اصلاح کنیم. تعامل موثر با ارکان نظام به ویژه دولت، مجلس و نیروهای مسلح، تقویت نقش آفرینی مدیران جهادی و کارآمد یعنی بها دادن به این افرد و انتخاب افراد جهادی در این وزراتخانه از جمله موارد مهم بوده است.