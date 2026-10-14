زلنسکی: اوکراین هشدار اطلاعاتی آمریکا درباره حمله موشکی را دریافت نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد کی‌یف بار دیگر در شب گذشته هیچ هشداری از سوی شرکای غربی خود درباره شلیک موشک بالستیک دریافت نکرده است.

وی در پیامی در تلگرام نوشت: شرکای ما درباره شلیک موشک بالستیک هشداری ندادند. این دومین بار است که اوکراین چنین هشداری دریافت نمی‌کند.

زلنسکی پیش‌تر در گفت‌وگو با رادیوی ملی آمریکا گفته بود واشنگتن درباره احتمال تعلیق تبادل اطلاعات با اوکراین هشدار داده است. به گفته وی، فرماندهان اوکراینی نیز در سطح نظامی از چنین احتمالی مطلع شده‌اند.

پولیتیکو نیز ۱۳ اکتبر گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است حمایت اطلاعاتی واشنگتن از کی‌یف را متوقف کند یا با فشار بر ایلان ماسک، دسترسی اوکراین به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را قطع کند؛ سرویسی که ارتش اوکراین به‌ شدت به آن وابسته است.