توسعه تولید و تأمین انرژی با افتتاح ۴ پروژه صنعتی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با بیست‌ودومین سفر استانی دولت به آذربایجان شرقی، صبح چهارشنبه چهار پروژه صنعتی و انرژی در یکی از شرکت‌های صنعتی استان با حضور مجازی محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، از طریق ویدئوکنفرانس به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها شامل نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی، خطوط رنگ پودری و مایع، خط ریخته‌گری به روش فوم مفقود و خط ماشین‌کاری قطعات صنعتی است که در مجموع با سرمایه‌گذاری ۷۳۷ میلیارد تومان و ۹.۳ میلیون یورو اجرا شده‌اند. بهره‌برداری از این پروژه‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، در کاهش مصرف انرژی، بهبود کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی نقش دارد.

نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی برای تأمین انرژی

نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی با سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیارد تومان و ۲.۱ میلیون یورو احداث شده و برای پنج نفر اشتغال ایجاد کرده است.

این نیروگاه با ظرفیت تولید سالانه ۱۹ هزار مگاوات‌ساعت برق، قادر است معادل حدود ۱۰ درصد از نیازهای انرژی گروه صنعتی مربوطه را تأمین کند. بهره‌برداری از این طرح، ضمن کمک به کاهش ناترازی انرژی، می‌تواند از توقف فعالیت خطوط تولید در دوره‌های محدودیت برق بکاهد و پایداری فعالیت‌های صنعتی را افزایش دهد.

افزایش بهره‌وری با راه‌اندازی خطوط رنگ پودری و مایع

خطوط رنگ پودری و مایع با سرمایه‌گذاری ۸۴ میلیارد تومان و یک میلیون و ۸۰۰ هزار یورو راه‌اندازی شده است. اجرای این طرح زمینه اشتغال ۶۰ نفر را فراهم می‌کند و ظرفیت تأمین رنگ مورد نیاز برای قطعات ۵۰ هزار دستگاه تراکتور در سال را دارد.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، استفاده از فناوری‌های جدید در این خطوط، مصرف رنگ را حدود ۴۰ درصد کاهش می‌دهد و بهره‌وری را تا ۶۰ درصد افزایش می‌دهد. همچنین با بازیابی ۹۸ درصد رنگ‌های مصرف‌نشده، میزان ضایعات کاهش می‌یابد و امکان استفاده بهینه‌تر از مواد اولیه فراهم می‌شود.

بهبود کیفیت رنگ‌آمیزی قطعات، ارتقای شرایط سلامت کارکنان و کاهش آثار زیست‌محیطی فرایند تولید از دیگر نتایج پیش‌بینی‌شده برای این طرح است.

توسعه تولید قطعات با خط ریخته‌گری فوم مفقود

خط ریخته‌گری به روش فوم مفقود با سرمایه‌گذاری ۱۹۵ میلیارد تومان و یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به بهره‌برداری رسیده است. این پروژه برای ۲۱ نفر اشتغال ایجاد می‌کند و ظرفیت تولید سالانه هشت هزار تن قطعات ریختگی را دارد.

فناوری فوم مفقود امکان تولید قطعات با شکل‌های پیچیده‌تر را فراهم می‌کند و می‌تواند با کاهش برخی مراحل تولید، هزینه تمام‌شده محصولات را پایین بیاورد. کاهش مصرف انرژی و میزان آلایندگی، افزایش ظرفیت تولید و فراهم‌شدن زمینه توسعه صادرات از دیگر مزایای مورد انتظار این خط تولید عنوان شده است.

ماشین‌کاری سالانه ۱۸ هزار قطعه صنعتی

خط جدید ماشین‌کاری پوسته مرکزی و قطعات گیربکس نیز با سرمایه‌گذاری هشت میلیارد تومان و ۳.۹ میلیون یورو راه‌اندازی شده است. این طرح برای ۲۲ نفر اشتغال ایجاد می‌کند و ظرفیت تولید سالانه ۱۸ هزار قطعه را دارد.

با بهره‌برداری از این خط، امکان افزایش ظرفیت تولید قطعات مورد نیاز و ارتقای کیفیت محصولات فراهم می‌شود. همچنین با توسعه ساخت داخل و کاهش وابستگی به واردات این قطعات، زمینه صرفه‌جویی ارزی سالانه به میزان هشت میلیون یورو پیش‌بینی شده است.

افزایش خودکفایی در تأمین قطعات، کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی از دیگر اهداف اجرای این پروژه است.

مجموع این چهار طرح، با تمرکز بر تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز واحد صنعتی، بهبود فناوری خطوط تولید و افزایش ظرفیت ساخت قطعات، بخشی از برنامه توسعه زیرساخت‌های تولیدی در آذربایجان شرقی به شمار می‌رود.