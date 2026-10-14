به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در نشست بررسی موضوع تامین مسکن و اشتغال ایثارگران استان کرمان که با حضور معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد دو تفاهم‌نامه با هدف ساماندهی اشتغال و توسعه کارآفرینی ایثارگران و تأمین مسکن برای حدود ۳ هزار و ۴۷۸ نفر از ایثارگران شمال و جنوب استان کرمان به امضا رسید.

تفاهم‌نامه نخست با هدف ساماندهی اشتغال و توسعه کارآفرینی برای ایثارگران و در راستای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه همچنین در چارچوب برنامه‌های دولت چهاردهم برای ارتقای خدمات‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تنظیم شده است.

تفاهم‌نامه دوم نیز با هدف تأمین مسکن برای حداقل ۲ هزار و ۶۹۸ نفر از ایثارگران شمال استان و ۷۸۰ نفر از ایثارگران جنوب استان کرمان منعقد شد.

این تفاهم‌نامه با استناد به ماده ۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و با مشارکت استانداری کرمان، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه‌ها با هدف تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و فراهم‌کردن زمینه پیگیری برنامه‌های اشتغال، کارآفرینی و تأمین مسکن ایثارگران استان کرمان منعقد شده‌اند.