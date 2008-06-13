توافقنامه 11 ماده ای سولانا- لاریجانی مبنای مذاکرات جدید باشد

دکترعلیرضا داوری، استاد دانشگاه و صاحبنظر امور سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر خاویرسولانا، نماینده 1+5 به ایران گفت : پرونده هسته ای ایران امسال وارد هفتمین سال خود می شود و هرروز آیتم جدیدی به موضوع هسته ای اضافه می شود که این افزایش آیتم ها و مولفه ها، تاثیر خاصی بر پرونده هسته ای می گذارد.

وی افزود: در دوران مسئولیت دکتر لاریجانی در پرونده هسته ای، ایران با بکار گیری "دیپلماسی میانه روانه" به پیروزی های نسبی درپرونده هسته ای دست یافت و درسال 1385 حاصل مذاکرات لاریجانی- سولانا یک توافقنامه یازده ماده ای شد که می تواند زمینه دوباره ای برای مذاکرات جدید باشد.

داوری تصریح کرد : سفرسولانا به ایران می تواند اسباب شفاف سازی و رفع سوء تفاهمات را فراهم کند، همچنین گفتگو با سولانا می تواند نمای بهتری از موضوع هسته ای ایران برای کشورهای معتدل غربی ایجاد کند تا زمینه تفاهم با این کشورها فراهم شود.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: باید بین کشورهای میانه رو در غرب که خواستار تفاهم با ایران هستند و آمریکا تفکیک قائل شد که گفتگوهای سازنده با سولانا می تواند این تفکیک را ایجاد کند.