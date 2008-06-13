  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۴۳

داوری در گفتگو با مهر:

توافقنامه 11 ماده ای سولانا- لاریجانی مبنای مذاکرات جدید باشد

توافقنامه 11 ماده ای سولانا- لاریجانی مبنای مذاکرات جدید باشد

یک استاد دانشگاه معتقداست توافقنامه 11 ماده ای سولانا و لاریجانی که در سال 85 بدست آمد می تواند بار دیگر زمینه مذاکرات طرفین باشد .

دکترعلیرضا داوری، استاد دانشگاه و صاحبنظر امور سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر خاویرسولانا، نماینده 1+5 به ایران گفت : پرونده هسته ای ایران امسال وارد هفتمین سال خود می شود و هرروز آیتم جدیدی به موضوع هسته ای اضافه می شود که این افزایش آیتم ها و مولفه ها، تاثیر خاصی بر پرونده هسته ای می گذارد.

وی افزود: در دوران مسئولیت دکتر لاریجانی در پرونده هسته ای، ایران با بکار گیری "دیپلماسی میانه روانه" به پیروزی های نسبی درپرونده هسته ای دست یافت و درسال 1385 حاصل مذاکرات لاریجانی- سولانا یک توافقنامه یازده ماده ای شد که می تواند زمینه دوباره ای برای مذاکرات جدید باشد.

داوری تصریح کرد : سفرسولانا به ایران می تواند اسباب شفاف سازی و رفع سوء تفاهمات را فراهم کند، همچنین گفتگو با سولانا می تواند نمای بهتری از موضوع هسته ای ایران برای کشورهای معتدل غربی ایجاد کند تا زمینه تفاهم با این کشورها فراهم شود.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: باید بین کشورهای میانه رو در غرب که خواستار تفاهم با ایران هستند و آمریکا  تفکیک قائل شد که گفتگوهای سازنده با سولانا می تواند این تفکیک را ایجاد کند.

کد مطلب 697770

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها