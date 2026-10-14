به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی روح‌الله لک علی آبادی نماینده مردم درود و ازنا در مورد ابطال یا ایجاد چالش‌های حقوقی در انتخابات برخی فدراسیون‌های ورزشی گفت: در ماه‌های اخیر شاهد ابطال یا بروز چالش‌های حقوقی در انتخابات برخی فدراسیون‌ها از جمله سوارکاری، ورزش‌های دانشگاهی، پرورش‌اندام، تکواندو بوده‌ایم این اتفاقات نیازمند بررسی جدی است و باید مشخص شود چرا فرآیندهایی که در وزارت ورزش و جوانان طی می‌شود، در برخی موارد پس از برگزاری انتخابات با ایرادات و چالش‌های حقوقی مواجه می‌شود.



وی در ادامه افزود: وقتی انتخابات یک فدراسیون برگزار می‌شود انتظار این است که همه مراحل آن از ابتدا تا انتها با رعایت دقیق قوانین، مقررات و الزامات حقوقی انجام شده باشد تا پس از برگزاری انتخابات شاهد ابطال یا ایجاد اختلافات حقوقی نباشیم.



سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس ادامه داد: واقعاً باید پرسید در وزارت ورزش چه خبر است؟ چرا در فاصله‌های کوتاه شاهد چنین اتفاقاتی در انتخابات چند فدراسیون هستیم؟ این مسئله هم برای جامعه ورزش سؤال ایجاد می‌کند و هم می‌تواند موجب بی‌ثباتی مدیریتی در فدراسیون‌ها شود.



لک‌علی‌آبادی با تأکید بر اینکه طرح این موضوع به معنای تقابل با وزارت ورزش یا وزیر ورزش و جوانان نیست، گفت: مجلس برای وزیر ورزش و مجموعه وزارتخانه احترام قائل هستیم و معتقدیم مدیریت ورزش کشور در شرایط دشواری قرار دارد؛ اما همین موضوع ایجاب می‌کند که اشکالات احتمالی با صراحت و دلسوزانه مطرح و برطرف شود.



وی تصریح کرد: ورزش کشور برای پیشرفت به ثبات مدیریتی نیاز دارد. وقتی نتیجه یک انتخابات پس از مدتی با حکم مرجع قضایی دچار تغییر یا ابطال می‌شود، طبیعتاً برنامه‌های فدراسیون، ورزشکاران، مربیان و حتی آماده‌سازی تیم‌های ملی نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.



عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون ورزش مجلس خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که وزارت ورزش ضمن احترام کامل به آرای مراجع قضایی یک بررسی دقیق و آسیب‌شناسانه درباره روند برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها انجام دهد و مشخص کند ایرادات از کجا ناشی شده است؛ آیا اشکال در آیین‌نامه‌هاست، در فرآیند اجراست یا در نحوه نظارت حقوقی پیش از برگزاری انتخابات.



وی افزود: نباید اجازه دهیم اختلافات حقوقی پس از برگزاری انتخابات ورزش کشور را وارد چرخه‌ای از ابطال برگزاری مجدد انتخابات و بلاتکلیفی مدیریتی کند. پیشگیری از این اتفاقات قطعاً کم‌هزینه‌تر از اصلاح آنها پس از صدور رأی قضایی است.



نمایند مردم دورد و ازنا در پایان تأکید کرد: فراکسیون ورزش مجلس موضوع را از منظر نظارتی پیگیری خواهد کرد و هدف ما کمک به وزارت ورزش برای ایجاد یک فرآیند شفاف، قانونی و بدون حاشیه در انتخابات فدراسیون‌هاست. نقد و تذکر ما از سر دلسوزی برای ورزش کشور است و امیدواریم با همکاری وزارت ورزش، شاهد ثبات بیشتر و رعایت دقیق قانون در انتخابات فدراسیون‌ها باشیم.