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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

واکنش مجلس به ابطال انتخابات فدراسیون‌ها؛ در وزارت ورزش چه می‌گذرد؟

واکنش مجلس به ابطال انتخابات فدراسیون‌ها؛ در وزارت ورزش چه می‌گذرد؟

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون ورزش مجلس خواستار شفاف‌سازی وزارت ورزش درباره روند برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها و رعایت ضوابط قانونی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی روح‌الله لک علی آبادی نماینده مردم درود و ازنا در مورد ابطال یا ایجاد چالش‌های حقوقی در انتخابات برخی فدراسیون‌های ورزشی گفت: در ماه‌های اخیر شاهد ابطال یا بروز چالش‌های حقوقی در انتخابات برخی فدراسیون‌ها از جمله سوارکاری، ورزش‌های دانشگاهی، پرورش‌اندام، تکواندو بوده‌ایم این اتفاقات نیازمند بررسی جدی است و باید مشخص شود چرا فرآیندهایی که در وزارت ورزش و جوانان طی می‌شود، در برخی موارد پس از برگزاری انتخابات با ایرادات و چالش‌های حقوقی مواجه می‌شود.

وی در ادامه افزود: وقتی انتخابات یک فدراسیون برگزار می‌شود انتظار این است که همه مراحل آن از ابتدا تا انتها با رعایت دقیق قوانین، مقررات و الزامات حقوقی انجام شده باشد تا پس از برگزاری انتخابات شاهد ابطال یا ایجاد اختلافات حقوقی نباشیم.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس ادامه داد: واقعاً باید پرسید در وزارت ورزش چه خبر است؟ چرا در فاصله‌های کوتاه شاهد چنین اتفاقاتی در انتخابات چند فدراسیون هستیم؟ این مسئله هم برای جامعه ورزش سؤال ایجاد می‌کند و هم می‌تواند موجب بی‌ثباتی مدیریتی در فدراسیون‌ها شود.

لک‌علی‌آبادی با تأکید بر اینکه طرح این موضوع به معنای تقابل با وزارت ورزش یا وزیر ورزش و جوانان نیست، گفت: مجلس برای وزیر ورزش و مجموعه وزارتخانه احترام قائل هستیم و معتقدیم مدیریت ورزش کشور در شرایط دشواری قرار دارد؛ اما همین موضوع ایجاب می‌کند که اشکالات احتمالی با صراحت و دلسوزانه مطرح و برطرف شود.

وی تصریح کرد: ورزش کشور برای پیشرفت به ثبات مدیریتی نیاز دارد. وقتی نتیجه یک انتخابات پس از مدتی با حکم مرجع قضایی دچار تغییر یا ابطال می‌شود، طبیعتاً برنامه‌های فدراسیون، ورزشکاران، مربیان و حتی آماده‌سازی تیم‌های ملی نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون ورزش مجلس خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که وزارت ورزش ضمن احترام کامل به آرای مراجع قضایی یک بررسی دقیق و آسیب‌شناسانه درباره روند برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها انجام دهد و مشخص کند ایرادات از کجا ناشی شده است؛ آیا اشکال در آیین‌نامه‌هاست، در فرآیند اجراست یا در نحوه نظارت حقوقی پیش از برگزاری انتخابات.

وی افزود: نباید اجازه دهیم اختلافات حقوقی پس از برگزاری انتخابات ورزش کشور را وارد چرخه‌ای از ابطال برگزاری مجدد انتخابات و بلاتکلیفی مدیریتی کند. پیشگیری از این اتفاقات قطعاً کم‌هزینه‌تر از اصلاح آنها پس از صدور رأی قضایی است.

نمایند مردم دورد و ازنا در پایان تأکید کرد: فراکسیون ورزش مجلس موضوع را از منظر نظارتی پیگیری خواهد کرد و هدف ما کمک به وزارت ورزش برای ایجاد یک فرآیند شفاف، قانونی و بدون حاشیه در انتخابات فدراسیون‌هاست. نقد و تذکر ما از سر دلسوزی برای ورزش کشور است و امیدواریم با همکاری وزارت ورزش، شاهد ثبات بیشتر و رعایت دقیق قانون در انتخابات فدراسیون‌ها باشیم.

کد مطلب 6977706

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