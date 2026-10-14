به گزارش خبرنگار مهر، وحید براتی‌زاده پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری تور رسانه‌ای در خمین اظهار کرد: این برنامه با هدف انعکاس واقعیت‌های شهرستان، معرفی توانمندی‌ها و پیشرفت‌ها و بازتاب پیامدهای جنگ‌های تحمیلی برای افکار عمومی جهان تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به حضور خبرنگارانی از کشورهای مختلف از جمله لبنان، عراق، ترکیه، یمن، آلمان، چین، انگلیس، افغانستان، روسیه، آمریکا، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا افزود: نمایندگان رسانه‌هایی همچون تی‌آرتی عربی، آسوشیتدپرس و سی‌جی‌تی‌ان چین نیز در این تور رسانه‌ای حضور دارند.

فرماندار خمین با تأکید بر اهمیت این فرصت برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان در سطح بین‌المللی تصریح کرد: بازدید از برخی واحدهای صنعتی، مدارس و مناطق آسیب‌دیده در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای حضور خبرنگاران در این شهرستان است.

براتی‌زاده ادامه داد: همچنین پخش کلیپ‌هایی از حوادث دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم در خمین، با هدف آشنایی خبرنگاران با ابعاد حوادث و پیامدهای جنگ و انعکاس واقعیت‌های میدانی در دستور کار قرار دارد.

وی تاکید کرد: بازدید از بیت تاریخی امام خمینی(ره) و برگزاری نشست پرسش و پاسخ با خبرنگاران نیز از دیگر بخش‌های این برنامه است که فرصتی برای معرفی ابعاد تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خمین فراهم می‌کند.

فرماندار خمین با بیان اینکه روایتگری دقیق و مستند از رویدادها نقش مهمی در آگاهی افکار عمومی دارد گفت: هدف این است که در کنار معرفی توانمندی‌های صنعتی و ظرفیت‌های شهرستان، خسارات ناشی از جنگ و ایستادگی و رشادت مردم خمین نیز به‌درستی بازتاب یابد و مخاطبان جهانی با واقعیت‌های این منطقه آشنا شوند.

براتی زاده افزود: حضرت زینب(س) با روایتگری حوادث کربلا، رسالت آگاهی‌بخشی را بر عهده داشت و از ایشان به‌عنوان نخستین خبرنگار جهان تشیع یاد می‌شود.

وی تأکید کرد: اصحاب رسانه با روایتگری دقیق و انعکاس واقعیت‌ها، باید رشادت‌ها و ایستادگی مردم خمین در دوران جنگ را به افکار عمومی منتقل کنند تا این حماسه‌ها ناگفته نماند.

براتی زاده تصریح کرد: ۴۵ خبرنگار از رسانه‌های خارجی و کشورهای مختلف، فردا (پنجشنبه) در قالب تور رسانه‌ای از مناطق آسیب‌دیده در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین ظرفیت‌ها و دستاوردهای توسعه‌ای شهرستان خمین بازدید می‌کنند که فرصتی ارزشمند برای بازتاب میدانی واقعیت‌های این شهرستان و انتقال ابعاد خسارات جنگ و پیشرفت‌های آن به افکار عمومی جهان است.