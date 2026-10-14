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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

هیئت داوران بخش داستانی جشنواره فیلم کوتاه تهران مشخص شدند

هیئت داوران بخش داستانی جشنواره فیلم کوتاه تهران مشخص شدند

در آستانه آغاز چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران، داوران آثار داستانی بخش مسابقه سینمای ایران این رویداد معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، آثار داستانی بخش مسابقه سینمای ایران چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را هیئتی متشکل از همایون اسعدیان، هادی مقدم دوست، پانته‌آ پناهی‌ها، آرش رصافی، روزت قادری، آرمان فیاض و رضا فهیمی داوری می‌کنند.

چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با حمایت سازمان سینمایی، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، موسسه تصویرشهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اورژانس کشور و بنیاد مستضعفان از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینماگالری ملت برگزار می‌شود.

کد مطلب 6977712

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