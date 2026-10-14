هیئت داوران بخش داستانی جشنواره فیلم کوتاه تهران مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، آثار داستانی بخش مسابقه سینمای ایران چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را هیئتی متشکل از همایون اسعدیان، هادی مقدم دوست، پانته‌آ پناهی‌ها، آرش رصافی، روزت قادری، آرمان فیاض و رضا فهیمی داوری می‌کنند.

چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با حمایت سازمان سینمایی، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، موسسه تصویرشهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اورژانس کشور و بنیاد مستضعفان از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینماگالری ملت برگزار می‌شود.