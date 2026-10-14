به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان منشادی صبح چهارشنبه در آیین افتتاحیه نخستین همایش تخصصی قیر و آسفالت استان یزد که با حضور مقامات استانی و فعالان بخش خصوصی در تالار مرکزی یزد برگزار شد، اظهار داشت: اقلیم خشک و کویری، اختلاف شدید دمای شبانه‌روز و حجم بالای تردد وسایل نقلیه سنگین ناشی از استقرار صنایع معدنی، استان یزد را نیازمند توجه ویژه به کیفیت روسازی و استانداردسازی مصالح کرده است.

وی با بیان اینکه ایده برگزاری این رویداد از سال ۱۴۰۴ با مشارکت بخش خصوصی مطرح و در شورای فنی استان تصویب شد، افزود: با وجود وقفه ناگزیر در زمان‌بندی اولیه به دلیل شرایط خاص کشور، فرآیند علمی همایش متوقف نشد و از میان بیش از ۲۰ مقاله ارسالی، دو مقاله به عنوان آثار برگزیده انتخاب شد.

معاون فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد با اشاره به استقبال حدود ۴۰۰ نفر از کارشناسان، مدیران و پیمانکاران از این رویداد، تصریح کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، قیرهای اصلاح‌شده (پلیمری) و آسفالت‌های بازیافتی می‌تواند افزون بر ارتقای چشمگیر عمر مفید معابر، هزینه‌های نگهداری و ترمیم را به‌طور ملموسی کاهش دهد.

وی یادآور شد: حضور هم‌زمان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، بستر مناسبی برای انتقال تجارب و رسیدن به ادبیات مشترک در اجرای پروژه‌هاست و تلاش می‌شود نتایج و دستاوردهای این همایش در نخستین نشست شورای فنی استان برای تصمیم‌گیری نهایی مطرح و نهادینه شود.