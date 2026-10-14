جنگلداری اجتماعی؛ مسیر پیوند حفاظت از منابع طبیعی و معیشت روستاییان

به گزارش خبرنگار مهر جمال موسویان ظهر چهارشنبه با اشاره به برگزاری نخستین جلسه تخصصی بررسی طرح جنگلداری اجتماعی پایلوت استان در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی استان در کنار مشارکت مردم محلی، می‌تواند زمینه‌ساز حفاظت اصولی از منابع طبیعی و ایجاد فرصت‌های درآمدزایی پایدار در مناطق روستایی و عشایری باشد.

وی افزود: جنگلداری اجتماعی با رویکرد مشارکت‌محور، به دنبال ایجاد پیوند میان حفاظت از عرصه‌های طبیعی و بهبود وضعیت اقتصادی جوامع محلی است؛ رویکردی که با توجه به ظرفیت‌های جنگلی، مرتعی و تنوع زیستی کهگیلویه و بویراحمد، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد، توسعه کشت و بهره‌برداری از گیاهان دارویی، تکمیل زنجیره ارزش این محصولات و گسترش زراعت چوب را از محورهای مهم مورد بررسی در این نشست برشمرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی منابع طبیعی باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که ضمن ایجاد درآمد برای بهره‌برداران محلی، اصول حفاظت و بهره‌برداری پایدار نیز رعایت شود.

موسویان با اشاره به اهمیت توانمندسازی جوامع روستایی و عشایری، ادامه داد: مشارکت فعال مردم در اجرای برنامه‌های مرتبط با منابع طبیعی، زمینه افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تقویت معیشت خانوارها و توسعه فعالیت‌های اقتصادی سازگار با محیط‌زیست را فراهم می‌کند.

وی همچنین توسعه زراعت چوب در چارچوب ضوابط قانونی، از جمله قراردادهای موضوع ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را از موضوعات مطرح‌شده در نشست کارشناسی عنوان کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در این نشست، بیان کرد: بررسی ظرفیت‌ها و راهکارهای اجرایی طرح با هدف دستیابی به برنامه‌ای عملیاتی و متناسب با شرایط استان دنبال می‌شود.

در نخستین جلسه تخصصی بررسی طرح جنگلداری اجتماعی پایلوت کهگیلویه و بویراحمد، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ملی، استاندار استان، معاون اقتصادی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و معاونان این اداره کل حضور داشتند.

در پایان این نشست، مقرر شد جلسه بعدی بررسی تخصصی طرح در هفته آینده برگزار شود تا مباحث کارشناسی ادامه یابد و موضوعات مطرح‌شده برای پیشبرد برنامه‌های اجرایی مورد پیگیری قرار گیرد.