  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

جنگلداری اجتماعی؛ مسیر پیوند حفاظت از منابع طبیعی و معیشت روستاییان

جنگلداری اجتماعی؛ مسیر پیوند حفاظت از منابع طبیعی و معیشت روستاییان

یاسوج- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد توسعه گیاهان دارویی، زراعت چوب و توانمندسازی جوامع محلی را از محورهای مهم طرح جنگلداری اجتماعی برای تقویت معیشت روستاییان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر جمال موسویان ظهر چهارشنبه با اشاره به برگزاری نخستین جلسه تخصصی بررسی طرح جنگلداری اجتماعی پایلوت استان در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی استان در کنار مشارکت مردم محلی، می‌تواند زمینه‌ساز حفاظت اصولی از منابع طبیعی و ایجاد فرصت‌های درآمدزایی پایدار در مناطق روستایی و عشایری باشد.

وی افزود: جنگلداری اجتماعی با رویکرد مشارکت‌محور، به دنبال ایجاد پیوند میان حفاظت از عرصه‌های طبیعی و بهبود وضعیت اقتصادی جوامع محلی است؛ رویکردی که با توجه به ظرفیت‌های جنگلی، مرتعی و تنوع زیستی کهگیلویه و بویراحمد، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد، توسعه کشت و بهره‌برداری از گیاهان دارویی، تکمیل زنجیره ارزش این محصولات و گسترش زراعت چوب را از محورهای مهم مورد بررسی در این نشست برشمرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی منابع طبیعی باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که ضمن ایجاد درآمد برای بهره‌برداران محلی، اصول حفاظت و بهره‌برداری پایدار نیز رعایت شود.

موسویان با اشاره به اهمیت توانمندسازی جوامع روستایی و عشایری، ادامه داد: مشارکت فعال مردم در اجرای برنامه‌های مرتبط با منابع طبیعی، زمینه افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تقویت معیشت خانوارها و توسعه فعالیت‌های اقتصادی سازگار با محیط‌زیست را فراهم می‌کند.

وی همچنین توسعه زراعت چوب در چارچوب ضوابط قانونی، از جمله قراردادهای موضوع ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را از موضوعات مطرح‌شده در نشست کارشناسی عنوان کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در این نشست، بیان کرد: بررسی ظرفیت‌ها و راهکارهای اجرایی طرح با هدف دستیابی به برنامه‌ای عملیاتی و متناسب با شرایط استان دنبال می‌شود.

در نخستین جلسه تخصصی بررسی طرح جنگلداری اجتماعی پایلوت کهگیلویه و بویراحمد، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ملی، استاندار استان، معاون اقتصادی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و معاونان این اداره کل حضور داشتند.

در پایان این نشست، مقرر شد جلسه بعدی بررسی تخصصی طرح در هفته آینده برگزار شود تا مباحث کارشناسی ادامه یابد و موضوعات مطرح‌شده برای پیشبرد برنامه‌های اجرایی مورد پیگیری قرار گیرد.

کد مطلب 6977731

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها