به گزارش خبرنگار مهر، سعید آیتی پیش از ظهر چهارشنبه در اداری شهرستان اسفراین در سالن جلسات فرمانداری اظهار کرد: این شهرستان دارای قدمت تاریخی و فرهنگی و ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه صنعت، معدن و دانشگاه است که باید با همت مدیران تقویت شود.

وی در ادامه افزود: مدیران باید با وحدت و همدلی واقعی در کنار یکدیگر باشند و اولویت‌های شهرستان و مطالبات مردم را به‌درستی شناسایی و برای رفع مشکلات، به‌ویژه در حوزه معیشت و اقتصاد، برنامه‌ریزی کنند.

فرماندار اسفراین با اشاره به شرایط کشور و مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از جنگ تصریح کرد: با وجود مشکلات ایجادشده، کشور توانسته عزت و غرور ملی خود را به نمایش بگذارد و جایگاه ایران در معادلات جهانی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

آیتی با اشاره به ناترازی انرژی و احتمال محدودیت در تأمین گاز خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید از هم‌اکنون تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند تا در صورت بروز مشکل، کمترین آسیب به مردم وارد شود.

آیتی از برنامه‌ریزی برای برگزاری مانور مدیریت بحران در شهرستان خبر داد و افزود: در این مانور، آمادگی دستگاه‌ها برای مواجهه با شرایطی مانند قطع گاز، اختلال در تأمین نان، مسدود شدن مسیرهای ارتباطی، زلزله و آتش‌سوزی ارزیابی می‌شود.

آیتی با تأکید بر ضرورت حضور مسئولان در میان مردم تصریح کرد: مردم انتظار دارند مسئولان در کنار آن‌ها باشند و دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت میزهای خدمت برای ارتباط مستقیم با مردم و پیگیری مطالبات آنان استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر رعایت نظم و انضباط اداری تأکید کرد و گفت: مدیران باید در جلسات به‌موقع حضور داشته باشند و برای خروج از شهرستان نیز هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

آیتی بیان کرد: مدیران باید در چارچوب قانون، برای حل مشکلات مردم تصمیم بگیرند و به‌جای پیدا کردن راهی برای انجام ندادن امور، به دنبال راهکارهای اجرایی باشند و فرمانداری نیز برای رفع موانع و پیگیری مشکلات در کنار دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.