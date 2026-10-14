به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال دریافت شکایات متعدد مردمی مبنی بر گران‌فروشی و عدم تعهد کافی برخی شرکت‌ها و واحدهای باربری اسباب اثاثیه در قبال سلامت اموال شهروندان طرح نظارت و بازرسی از این صنف در دستور کار ویژه بازرسان صمت استان قرار گرفت.

رئیس اداره بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان در تشریح جزئیات این اقدام اظهار کرد: در پی گزارش‌های واصله پیرامون دریافت هزینه‌های غیرمتعارف و سلیقه‌ای از سوی برخی باربری‌ها، بازرسان این اداره کل با همکاری واحدهای ذی‌ربط به بررسی وضعیت این صنف پرداختند که در جریان این بازرسی‌ها با ۲ واحد باربری متخلف برخورد قانونی شد.

وحید جمشیدی با اشاره به آسیب‌شناسی تخلفات این حوزه تصریح کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای فعال در این بخش فاقد محل فعالیت مشخص و ثابت هستند و ضمن دریافت مبالغ سنگین و خارج از ضوابط برای خدمات باربری تعهدات لازم و کافی را در قبال حفظ ایمنی و اثاثیه شهروندان بر عهده نمی‌گیرند.

وی با تاکید بر لزوم رعایت دقیق نرخ‌نامه مصوب اتحادیه از سوی تمامی ارائه دهندگان خدمات حمل‌ونقل درون شهری از شهروندان خواست پیش از عقد قرارداد یا استفاده از خدمات باربری، ضمن بررسی نرخ‌های مصوب از میزان هزینه‌ها و تعهدات قانونی باربری اطمینان حاصل کنند.

رئیس اداره بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان و هم استانی‌های گرامی می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، گران‌فروشی یا عدم رعایت تعهدات از سوی واحدهای باربری مراتب را برای پیگیری فوری از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ به مراجع نظارتی گزارش دهند.