دلیل نتایج خوب استقلال در لیگ ایران و آسیا؛ AFC عدالت را رعایت نکرد!

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر به پیروزی استقلال گفت: پیروزی در خانه حریف و هوای بسیار گرم یک شاهکار است که استقلال انجام داد و توانست حریف خود را شکست داده تا به سه امتیاز این دیدار دست پیدا کند.

وی ادامه داد: استقلال در نیمه‌ اول خوب بازی کرد و مزد بازی خوب خود را با سوپر گل آسانی گرفت تا امید به برد بیشتری داشته باشد. الغرافه در نیمه دوم نمی‌خواست بازنده زمین را ترک کند و توانست از اشتباه مدافعان استقلال استفاده کرده و به گل برسد. البته‌ الغرافه تلاش زیادی کرد تا به گل دوم هم دست پیدا کند ولی آشورماتوف و فرعباسی و آقاسی مانع از گل زنی قطری ها شدند.

میانگین سنی بالای حریف

سرمربی سابقه آبی پوشان ادامه داد: بازیکنان قطری میانگین سنی بیشتری نسبت به استقلال داشتند و تعویض های آنها حکایت از این موضوع داشت. در مجموع آبی ها به یک برد حساس و دلچسب دست پیدا کردند و به رده دوم جدول رده بندی رفتند تا منتظر هفته سوم لیگ نخبگان و بازی با شباب الاهلی باشند.

تغییرات مثبت در خط دفاعی

وی با ابراز رضایت از عملکرد مدافعان استقلال گفت: وقتی یک تیم در ۹ بازی تنها سه گل دریافت می کند نشان از قدرت خط دفاعی دارد. سرمربی استقلال یک مدافع کامل در زمان بازیگری اش بود و توانسته با تجربه بالایی که دارد خط دفاع را سروسامان بدهد. ساختار دفاعی و هماهنگی و درک متقابل در مدافعان استقلال کاملا دیده می‌شود و اشتباهات آنها به حداقل رسیده است.

پرویز مظلومی ادامه داد: البته نباید از زحمات خط هافبک آبی پوشان هم بسادگی بگذریم که نقش تعیین کننده ای داشته و می‌جنگند و بازیسازی می‌کنند تا تیم حرکت رو به جلو داشته باشد. دروازه بان استقلال هم در ۹ بازی فوق العاده ظاهر شده تا نشان دهد حتی می‌تواند فیکس تیم ملی باشد.

استقلال حالا مدعی قهرمانی است

مهاجم سابق آبی پوشان در ادامه خاطرنشان کرد: استقلال با بختیاری زاده نتایج خوبی کسب کرده و حالا به یکی از مدعیان قهرمانی تبدیل شده است. آبی ها بدون حاشیه و با همدلی و صمیمیت پیش می‌روند و بطور حتم اگر این روند را ادامه دهند هم در لیگ برتر و هم لیگ نخبگان موفق خواهند شد. البته با حمایت هواداران متعصب که هیچوقت و تحت هیچ شرایطی تبم خود را تنها نمی‌گذارند.



مهاجمان به تقویت روحی نیاز دارند



وی در خصوص انتقاداتی که از مهاجمان استقلال به دلیل عدم گلزنی می شود گفت: وقتی مهاجمی گل نمی‌زند و افکار عمومی هم انتقاد می‌کنند مهاجم بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد و نمی‌تواند با آرامش بازی کند و استرس به او اجازه گلزنی نمی‌دهد. بختیاری زاده باید همانطور که خط دفاع را متحول کرد خط حمله را هم دچار تغییرات اساسی کند.

البته مهمترین کاری که باید انجام شود این است که مهاجمان را از لحاظ روحی و روانی به شرایط ایده آل برساند و این کار جز با تمرینات اختصاصی شکل نخواهد گرفت. مهاجمان استقلال باید از فرصت های بدست آمده استفاده کنند تا در آینده حسرت آن را نخورند. در یک بازی موقعیت زیادی نصیب مهاجم نمی‌شود پس باید آنقدر هوشیار باشد که از تک موقعیت‌ها به خوبی استفاده کند.

گل گهر بدنبال سه امتیاز است



کارشناس فوتبال در خصوص دیدار هفته نهم استقلال برابر گل گهر گفت: با توجه به شرایط جدول استقلال به برد برابر گل گهر نیاز دارد و اگر می‌خواهد در کورس صدر جدول بماند باید برنده از زمین خارج شود. رحمتی استقلال را به خوبی می‌شناسد و به دنبال برد در خانه حریف است. استقلال به آنالیز دقیق نیاز دارد تا شناخت خوبی از نقاط قوت و ضعف حریف داشته باشد تا ضربه نهایی را به حریف بزند.



تیم های ایرانی با مشقت در لیگ نخبگان بازی می‌کنند



کارشناس فوتبال در خصوص سختی های سه تیم ایرانی در آسیا گفت: تیم های ما با سختی به کشور مورد نظر می‌رسند و نمی‌توانند بازی خوب خود را ارائه دهند که باید ای اف سی پاسخگو باشد. کشور ما در حال حاضر آرام است و در عربستان جنگ است اما آنها در خانه بازی می‌کنند و تیم های ما باید به کشور ثالث بروند. این رفتار بی عدالتی است و حق تیم‌های ما ضایع می‌شود. فدراسیون فوتبال باید ورود کند و اجازه ندهد فوتبال ما بیشتر از این متضرر شود.



تراکتور و گل گهر مقصر هستند



وی در خصوص اعتراض تیم های گل گهر و تراکتور نسبت به پرواز مستقیم آبی پوشان به قطر گفت: مسولان تراکتور گل گهر باید خیلی زود اقدام می کردند تا بتوانند مستقیم به کشور مورد نظر پرواز کنند. استقلال با برنامه ریزی دقیق این کار مهم را انجام داد و این یک تجربه خوب است تا دو تیم دیگر هم به دنبال برنامه ریزی برای پروازهای مستقیم باشند.