به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین محبی در مصاحبه اختصاصی با روزنامه تهران‌تایمز، احتمال وقوع جنگی تازه علیه ایران را منتفی ندانست و گفت: هرچند آغاز چنین جنگی از سوی ایالات متحده غیرمنطقی است، این احتمال همچنان وجود دارد؛ چراکه به گفته او، دولت ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به دستاوردی نیاز دارد.

محبی افزود: ایران آماده است در برابر هرگونه تجاوز مجدد، با قدرتی بیش از گذشته پاسخ دهد و پیامدهای چنین اقدامی برای ایالات متحده «دردناک‌تر» خواهد بود.

سخنگوی سپاه همچنین با انتقاد از پوشش رسانه‌ای جنگ‌های خارجی آمریکا گفت که به باور او، افکار عمومی این کشور از واقعیت این جنگ‌ها آگاه نمی‌شوند و رسانه‌های جریان اصلی واقعیت آنچه را «تجاوزات بی‌رحمانه» خواند، پنهان می‌کنند.

او اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره وجود اختلاف و نبود همکاری میان سران ایران را نیز «کاملاً کذب» دانست و گفت این ادعاها با هدف توجیه ناکامی‌های واشنگتن در جنگ مطرح می‌شود.