نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره هنرهای تجسمی فجر، دبیرخانه نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر فراخوان دریافت آثار و برگزاری جشنواره و بخش رقابتی «طوبای زرین» را اعلام کرد. متن کامل فراخوان در سایت www.fajrtajasomi.ir در دسترس علاقه‌مندان است.

معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رویکرد «هنر نوآور، خلاق و امیدآفرین»، نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر را برگزار می‌کند. هدف جشنواره حمایت از خلاقیت هنری، شناسایی و معرفی ظرفیت‌های هنرهای تجسمی معاصر ایران و گسترش زمینه‌های ارائه و دیده‌شدن آثار هنرمندان ایران است.

جشنواره شامل چند بخش به شرح زیر است:

بخش رقابتی

بخش رقابتی با عنوان «طوبای زرین»، با ۲ موضوع «رنگ» و «ایران امروز»، از هنرمندان دعوت می‌کند تا آثارشان را با این موضوعات به دبیرخانه ارسال کنند.

در موضوع رنگ، آثاری مورد توجه قرار می‌گیرند که با بهره‌گیری خلاقانه و هنرمندانه از رنگ، به بیان مفاهیم، تجربه‌های حسی و دریافت‌های متفاوت بصری بپردازند و ظرفیت‌های بیانی و زیبایی‌شناختی رنگ را در آفرینش هنری به نمایش بگذارند.

موضوع «ایران امروز» به بازنمایی رخدادها، تجربه‌ها و تحولات اجتماعی و تاریخی ایران در سال‌های اخیر می‌پردازد. آثار مرتبط با موضوعاتی همچون جنگ‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اقدامات تهاجمی از جمله بمباران و موشک‌باران، کودکان مظلوم میناب، شهدای گرانقدر ناو دنا، اقدامات دفاعی و نظامی، مشارکت و همبستگی مردمی، فعالیت‌های امدادی و درمانی، تلاش نیروهای خدمات شهری، آتش‌نشانان و پاک‌بانان، تشییع شهدا و آیین‌های وداع و سوگواری رهبر شهید، در چارچوب ضوابط جشنواره قابل ارائه هستند.

رشته‌های جشنواره نیز عبارتند از: طراحی و نقاشی، طراحی‌گرافیک (پوستر، طراحی نشانه) تصویرسازی، عکاسی، خوشنویسی (نستعلیق، شکسته‌نستعلیق، نسخ، ثلث، نقاشی خط)، کارتون و کاریکاتور (موضوعی و چهره)، مجسمه‌سازی، سرامیک و آبگینه هنری، رسانه‌های هنری جدید شامل؛ (چیدمان، پرفورمنس آرت و ویدئوآرت)

بخش ویژه؛ هنر و زمانه

بخش ویژه «هنر و زمانه» با هدف معرفی و ارائه آخرین دستاوردهای هنری چهره‌های مطرح هنرهای تجسمی معاصر ایران برگزار می‌شود. این بخش بستری برای بازشناسی تجربه‌ها، رویکردها و دستاوردهای هنری چهره‌های اثرگذار هنرهای تجسمی و فراهم‌آوردن زمینه تعامل مخاطبان با جریان‌های خلاق و تأثیرگذار هنر معاصر ایران است. شیوه انتخاب هنرمندان، آثار و نحوه ارائه آن‌ها در این بخش، مطابق ضوابط اجرایی مصوب جشنواره تعیین و اعلام خواهد شد.

بخش سرزمین من

این بخش به آثار هنرمندان در استان‌های کشور با «موضوع آب» می‌پردازد و نحوه شرکت، ارائه آثار، گاهشمار و جوایز این بخش در قالب آیین نامه اجرایی به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها اعلام خواهد شد.

جوایز جشنواره

جوایز برگزیدگان بخش رقابتی «طوبای زرین» به شرح زیر است:

الف) موضوع: رنگ

برگزیدگان هر رشته: تندیس طوبای زرین و لوح افتخار به همراه مبلغ دو میلیارد ریال، دریافت می‌کنند.

به آثار شایسته تقدیر نیز در هر رشته ( حداکثر دو اثر) لوح تقدیر و مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال اهدا می‌شود.

ب) موضوع: ایران امروز

سه اثر برگزیده از مجموع آثار این موضوع شامل: تندیس طوبای زرین، لوح افتخار و مبلغ دو میلیارد ریال برای هر اثر برگزیده است و اثر شایسته تقدیر در هر رشته نیز لوح تقدیر به همراه مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال دریافت می‌کند.

بر این اساس، مهلت فراخوان تا تاریخ ۲۱ آذر است. نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به دبیری سیدعباس میرهاشمی در بهمن سال ۱۴۰۵ در تهران و سراسر کشور برگزار می‌شود.