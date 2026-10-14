به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه ظهر چهارشنبه از بخش‌های مختلف دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بازدید کردند و در جریان آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و نیازهای زیرساختی این مرکز آموزش عالی قرار گرفت.

کریم‌پور ملکشاه با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشگاه‌ها، بر ضرورت پیگیری نیازهای اعتباری طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تأکید کرد و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا را عاملی مؤثر در ارتقای ظرفیت‌های علمی و آموزشی این مجموعه دانست.

وی همچنین بر لزوم تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی استان و سازمان برنامه و بودجه کشور برای بررسی مسائل اعتباری و فراهم کردن زمینه پیشرفت طرح‌های عمرانی تأکید کرد.

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از مراکز تخصصی آموزش عالی در مازندران به شمار می‌رود که در زمینه‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست فعالیت دارد. توسعه زیرساخت‌های این دانشگاه می‌تواند در تقویت فعالیت‌های علمی و پژوهشی و پاسخ‌گویی به نیازهای توسعه‌ای استان نقش‌آفرین باشد.