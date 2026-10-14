به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاه «کتیبه‌هایی بر سکوت و شهود» با نمایش آثاری از هنرمند خطاط و خوشنویس ولی حسن‌پور، روز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶ در نگارخانه شماره ۲ فرهنگسرای نیاوران افتتاح می‌شود.

در این نمایشگاه حدود ۸۰ اثر خوشنویسی و نقاشی‌خط قرآنی به نمایش گذاشته می شود که در خلق آنها از تکنیک‌های خوشنویسی و زمینه‌سازی با اکرلیک و گواش و مرکب استفاده شده‌است.

ولی حسن‌پور ضمن گذراندن دوران محکومیت غیرعمد خود، هنرکده‌ای را در زندان مرکزی ایلام فعال کرده و بیشتر آثار خود را با حالت شهود عرفانی در آن هنرکده خلق کرده‌است و اینک با به نمایش گذاشتن و معرفی و فروش خیرخواهانه این آثار، امید است به رفع مشکلات این هنرمند و چندی دیگر که با محکومیت غیرعمد در بند هستند، اقدامی صورت گیرد.

نمایشگاه «کتیبه‌هایی بر سکوت و شهود» از ۲۴ مهر تا اول آبان ۱۴۰۵، در فرهنگسرای نیاوران دایر است و روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۰ و روز جمعه از ساعت ۱۴ تا ۱۹ میزبان علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی است.

نگارخانه‌های فرهنگسرای نیاوران شنبه‌ها تعطیل است.