استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران جایزه سازمان جهانی بهداشت را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در رویدادی افتخارآفرین برای جامعه علمی و پزشکی ایران، دکتر امیرعلی حمیدیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به پاس سال‌ها تلاش پیشگامانه در توسعه درمان سرطان کودکان و پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز، جایزه سازمان جهانی بهداشت برای کنترل سرطان را از دکتر تدروس ادهانوم، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، دریافت کرد؛ افتخاری بین‌المللی که بار دیگر توانمندی دانشمندان ایرانی و جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران را در پیشبرد مرزهای دانش پزشکی و توسعه عدالت در سلامت به نمایش گذاشت.

در نشست وزرای بهداشت کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت که ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۱ مهر ۱۴۰۵) در قاهره، محل استقرار دفتر منطقه‌ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، برگزار شد، دکتر امیرعلی حمیدیه، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و از چهره‌های برجسته حوزه پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز و درمان سرطان کودکان، موفق به دریافت «جایزه سازمان جهانی بهداشت برای کنترل سرطان» شد.

این جایزه را دکتر تدروس ادهانوم، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در حضور مقامات عالی‌رتبه حوزه سلامت کشورهای منطقه به این استاد برجسته دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا کرد.

این موفقیت بین‌المللی، جلوه‌ای از نقش‌آفرینی علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در توسعه درمان‌های پیشرفته، گسترش دسترسی عادلانه به خدمات تخصصی و ارتقای جایگاه پزشکی ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی است.

از تأسیس نخستین مرکز پیوند کودکان تا نجات جان بیش از ۲۲۰۰ کودک

حمیدیه که از پیشگامان توسعه پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز کودکان در ایران به شمار می‌رود، در سخنرانی خود با اشاره به تأسیس نخستین مرکز پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز کودکان در کشور در سال ۲۰۰۷، اعلام کرد که این برنامه درمانی تاکنون به بیش از ۲۲۰۰ کودک فرصت بقا بخشیده است.

وی همچنین راه‌اندازی نخستین سامانه ثبت اهداکنندگان غیرخویشاوند در منطقه مدیترانه شرقی در سال ۲۰۰۹ را از گام‌های مهم در گسترش دسترسی بیماران به درمان‌های نجات‌بخش دانست؛ اقدامی که با هدف کاهش نابرابری در دسترسی به پیوند و افزایش فرصت درمان کودکان نیازمند انجام شده است.

تأکید استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران بر عدالت در درمان سرطان کودکان

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنرانی خود، دریافت جایزه جهانی را افتخاری مشترک برای پزشکان، پرستاران، پژوهشگران، دانشجویان و تمامی دست‌اندرکاران درمان سرطان کودکان دانست و آن را بیش از همه به کودکانی تقدیم کرد که مبارزه آنان با بیماری، الهام‌بخش تلاش‌های علمی و درمانی بوده است.

حمیدیه همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در مبارزه با سرطان، خواستار توسعه تبادل دانش، داده‌های علمی، پژوهش‌های مشترک و دسترسی عادلانه به فناوری‌های نوین درمانی شد.

وی بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته از جمله سلول‌های CAR-T، فناوری ویرایش ژن CRISPR و روش‌های مبتنی بر mRNA را از فرصت‌های مهم آینده درمان سرطان برشمرد و بر ضرورت بهره‌مندی کودکان و بزرگسالان منطقه مدیترانه شرقی از این پیشرفت‌ها تأکید کرد.