به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان، صبح چهارشنبه در آیین افتتاح دپارتمان تخصصی نمد در مجموعه آموزش فنی و حرفه‌ای، با اشاره به نام‌گذاری شهرکرد به‌عنوان شهر ملی نمد اظهار کرد: این اقدام با هدف صیانت از سنت‌ها، فرهنگ، اصالت و ظرفیت‌های بومی شهر انجام شده است و شهرداری در همین راستا، توسعه تخصصی این هنر ـ صنعت و معرفی شهرکرد به‌عنوان خاستگاه نمد را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در همین چارچوب، توجه به ظرفیت‌های محله نمدمال‌ها به‌عنوان یکی از محورهای مرتبط با زنجیره تولید و گردشگری مورد توجه قرار گرفته و طی سال‌های اخیر نیز اقدامات و رویدادهای ارزشمندی برای معرفی این هنر اصیل در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه توسعه این هنر ـ صنعت صرفاً به برگزاری جشنواره و نمایشگاه محدود نمی‌شود، تصریح کرد: در کنار معرفی ظرفیت‌ها و برگزاری رویدادهای فرهنگی، باید آموزش‌های مهارتی متناسب با این حرفه نیز به‌صورت جدی دنبال شود تا زمینه انتقال دانش، تربیت نیروی متخصص و ارتقای کیفیت محصولات فراهم شود.

واحدیان با اشاره به نقش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در ارائه آموزش‌های مهارتی گفت: با هماهنگی شهرداری، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های مرتبط، راه‌اندازی دپارتمان تخصصی نمد در مجموعه فنی و حرفه‌ای در دستور کار قرار گرفت که امروز شاهد به ثمر رسیدن این اقدام هستیم.

وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این دپارتمان گامی مؤثر در مسیر توسعه آموزش‌های تخصصی، ارتقای مهارت فعالان این حوزه و توانمندسازی علاقه‌مندان به تولید محصولات مبتنی بر نمد است.

ضرورت انطباق آموزش‌های تخصصی نمد با نیاز بازار

شهردار شهرکرد با تأکید بر ضرورت توجه به نیازها و سلایق بازار در تدوین استانداردهای آموزشی و حرفه‌ای بیان کرد: در طراحی دوره‌های آموزشی، تدوین استانداردهای حرفه‌ای و تولید محصولات جدید باید نیاز بازار و سلیقه مصرف‌کنندگان به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه ماندگاری این مسیر و توسعه بازار محصولات نمدی، به میزان انطباق تولیدات با نیازهای واقعی جامعه بستگی دارد.

وی ادامه داد: اگر آموزش‌های مهارتی بر اساس نیاز بازار طراحی شوند، می‌توان امیدوار بود که این روند به توسعه تولید، تقویت ظرفیت‌های صنعتی، حفظ هویت فرهنگی و توانمندسازی نیروی انسانی در استان چهارمحال و بختیاری منجر شود.

واحدیان با اشاره به نقش هنرمندان و فعالان بخش خصوصی در توسعه این حوزه اظهار کرد: حضور و مشارکت فعالان بخش خصوصی، از جمله هنرمندان و متخصصان عرصه تولید و رنگ‌آمیزی، ظرفیت ارزشمندی برای ارتقای آموزش‌ها و گسترش فعالیت‌های مرتبط با نمد به شمار می‌رود.

وی افزود: برای دستیابی به نتایج مطلوب، باید بخش خصوصی را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه مورد توجه قرار دهیم و از توانمندی‌های آن به بهترین شکل بهره ببریم. در این مسیر، وظیفه دستگاه‌های دولتی و مدیریت شهری، تسهیل‌گری و فراهم‌کردن زمینه فعالیت است، نه ایجاد موانع در مسیر کارآفرینان و تولیدکنندگان.

توسعه نمد نیازمند عبور از جشنواره‌محوری است

شهردار شهرکرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی هنر نمدمالی در این شهر گفت: جایگاه امروز نمد، حاصل تلاش‌ها، همت و اقدامات ارزشمند هنرمندان و صنعتگران این عرصه در سال‌های گذشته است و افتخار کنونی شهرکرد در این زمینه، ریشه در اصالت و تلاش فعالان این هنر ـ صنعت دارد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت مدیران و دستگاه‌های اجرایی در قبال این ظرفیت فرهنگی و اقتصادی، صرفاً برگزاری جشنواره و معرفی نمادین آن نیست؛ بلکه باید در کنار رویدادهای فرهنگی، برای تولید محتوای تخصصی، ارتقای دانش علمی، تجاری‌سازی، صنعتی‌سازی و توسعه صادرات محصولات نمدی نیز برنامه‌ریزی شود.

واحدیان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی برای حمایت از فعالان این حوزه تصریح کرد: مدیریت شهری می‌تواند با تسهیل‌گری، طراحی و اجرای بسته‌های حمایتی و تشویقی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان، زمینه توسعه این هنر ـ صنعت را تقویت کند.

وی افزود: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز می‌تواند با فراهم‌کردن تسهیلات و ایجاد شرایط مناسب برای هنرمندان و فعالان این عرصه، در مسیر توسعه نمد نقش‌آفرینی کند. همچنین اتاق بازرگانی با توجه به ظرفیت‌های خود در زمینه تجاری‌سازی و صنعتی‌سازی محصولات و هنرهای بومی، می‌تواند در گسترش بازار این تولیدات مؤثر باشد.

شهردار شهرکرد با اشاره به نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در توسعه این حوزه گفت: مجموعه‌های دانشگاهی نیز می‌توانند از طریق آموزش، پژوهش، تبیین ظرفیت‌های موجود و ترویج این هنر در سطح شهر و استان، زمینه ارتقای جایگاه نمد را فراهم کنند.

واحدیان با قدردانی از هنرمندان و صنعتگران فعال در عرصه نمدمالی و استادانی که در حفظ و ترویج این هنر اصیل نقش داشته‌اند، اظهار امیدواری کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی، مجموعه‌های دانشگاهی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، زمینه رشد و تعالی هنرهای بومی شهرکرد بیش از پیش فراهم شود.

وی تأکید کرد: احیای جایگاه واقعی نمد در شهرکرد باید بر پایه ظرفیت‌های اصیل و ریشه‌دار این منطقه دنبال شود و با برنامه‌ریزی اصولی، آموزش تخصصی و حمایت از تولیدکنندگان، این هنر ـ صنعت به جایگاه شایسته خود دست یابد.

شهردار شهرکرد با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی نمدمالی در استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: چشم‌انداز توسعه این هنر ـ صنعت روشن است و با همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و فعالان مرتبط، می‌توان از ظرفیت‌های آن برای رونق تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و کمک به کاهش بیکاری در استان بهره گرفت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که راه‌اندازی دپارتمان تخصصی نمد، نقطه شروعی برای گسترش آموزش‌های مهارتی، توسعه تولیدات نوآورانه و تقویت پیوند میان سنت و فناوری‌های نوین باشد و زمینه حضور مؤثرتر محصولات نمدی شهرکرد در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کند.



