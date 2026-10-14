به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری ظهر چهارشنبه در دیدار مدیر مرکز ملی پاسخگویی شرعی با تأکید بر نقش مشاوره‌های دینی و پاسخگویی تخصصی به مسائل مردم گفت: پاسخگویی به پرسش‌های واقعی جامعه، علاوه بر حل مشکلات فردی و خانوادگی، از مؤثرترین شیوه‌های تبلیغ دین و تقویت ارتباط مردم با روحانیت است.

امام جمعه بوشهر، با قدردانی از فعالیت‌های این مجموعه اظهار کرد: از ابتدای شکل‌گیری این مرکز با فعالیت‌های آن آشنایی داشته‌ام و خوشبختانه این مجموعه در خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه در بحران‌های زندگی، عملکرد ارزشمندی داشته است.

وی با اشاره به آثار اجتماعی مشاوره‌های دینی افزود: گاهی یک مشاوره می‌تواند جان یک انسان را نجات دهد و مانع از تصمیم‌های آسیب‌زا مانند خودکشی یا سقط جنین شود. گزارش‌های متعددی از افرادی وجود دارد که پس از دریافت مشاوره از کارشناسان این مجموعه، از چنین تصمیم‌هایی منصرف شده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه تبلیغ دین باید متناسب با نیازهای واقعی جامعه باشد، تصریح کرد: گاهی در روش‌های تبلیغی، موضوعی را انتخاب می‌کنیم و مطالبی را درباره آن ارائه می‌دهیم، در حالی که ممکن است فقط تعداد محدودی از مخاطبان با آن مسئله مواجه باشند؛ اما هنگامی که مردم پرسش‌های واقعی خود را مطرح می‌کنند و پاسخ می‌گیرند، ارتباط با جامعه هدف به‌صورت مستقیم و مؤثر برقرار می‌شود.

ضرورت شناسایی مسائل دینی و فرهنگی جامعه

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با تأکید بر اهمیت بررسی آماری پرسش‌های مردم بیان کرد: دسته‌بندی و تحلیل پرسش‌های شرعی، اعتقادی، فرهنگی و روان‌شناختی می‌تواند نشان دهد که چه موضوعاتی در جامعه بیشتر مورد ابتلای مردم است و کدام مسائل به توجه و برنامه‌ریزی بیشتری نیاز دارد.

وی با اشاره به وضعیت استان بوشهر در حوزه دینداری و فرهنگ دینی گفت: استان بوشهر از سابقه دینی و فرهنگی قابل توجهی برخوردار است و در سال‌های اخیر نیز فعالیت‌های حوزه‌های علمیه در استان توسعه یافته است؛ با این حال، نسل جدید ممکن است در برخی زمینه‌ها از آگاهی‌های دینی نسل‌های پیشین فاصله گرفته باشد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به فعالیت‌های پاسخگویی به مسائل شرعی در استان افزود: در استان بوشهر سامانه پاسخگویی تلفنی و اینترنتی به مسائل شرعی راه‌اندازی شده است و لازم است این ظرفیت با مراکز تخصصی پاسخگویی و مشاوره دینی ارتباط بیشتری برقرار کند تا از تجربه کارشناسان باسابقه برای ارتقای توانمندی پاسخگویان استفاده شود.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی برای طلاب فعال در این عرصه تأکید کرد و گفت: بخشی از نیروهای پاسخگو در ابتدای مسیر فعالیت تخصصی خود قرار دارند و برگزاری دوره‌های آموزشی، به‌ویژه در حوزه مشاوره، می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات آنان کمک کند.

کمبود نیروی متخصص و منابع مالی؛ دو چالش پاسخگویی دینی

آیت‌الله صفایی‌بوشهری کمبود نیروی انسانی متخصص و محدودیت منابع مالی را از چالش‌های مهم مراکز پاسخگویی دینی دانست و اظهار کرد: در حوزه پاسخگویی به مسائل شرعی و مشاوره، به دلیل تنوع پرسش‌ها، لازم است هم تعداد نیروها متناسب با نیازها باشد و هم کارشناسان از دانش و مهارت کافی برخوردار باشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی حوزه علمیه استان در زمینه مشاوره خاطرنشان کرد: می‌توان از دوره‌ها و ظرفیت‌های تخصصی مشاوره در حوزه علمیه برای توانمندسازی پاسخگویان استفاده کرد تا خدمات ارائه‌شده با کیفیت و دقت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در ادامه، محدودیت‌های مالی را از دیگر مسائل این حوزه عنوان کرد و گفت: با وجود ارزش و اهمیت خدمت‌رسانی در این عرصه، تأمین هزینه‌های مراکز پاسخگویی و حمایت از نیروهای فعال در آن نیازمند توجه جدی و همکاری نهادهای مختلف است.

وی افزود: لازم است امکان همکاری با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و مجموعه‌هایی که از ظرفیت مالی بیشتری برخوردارند، بررسی شود تا بتوان بخشی از هزینه‌های این خدمات را تأمین کرد.

طراحی خدمات اختصاصی برای کارکنان دستگاه‌ها و خانواده‌های آنان

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با استقبال از پیشنهاد ارائه خدمات اختصاصی پاسخگویی دینی به کارکنان دستگاه‌ها و خانواده‌های آنان گفت: می‌توان برای مجموعه‌هایی مانند وزارت نفت و دیگر دستگاه‌های دارای ظرفیت اجرایی و مالی، طرح‌های مشخصی تعریف کرد و خدمات مشاوره و پاسخگویی متناسب با نیازهای کارکنان و خانواده‌هایشان ارائه داد.

وی ادامه داد: در این الگو، دستگاه‌ها می‌توانند در قالب همکاری‌های مشخص، بخشی از هزینه‌های ارائه خدمات را تأمین کنند و این منابع برای تقویت پاسخگویی به دیگر اقشار جامعه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق سازوکارهای اجرایی و مالی این پیشنهاد بیان کرد: مسئولان مربوط باید در نشستی مشترک، ظرفیت‌های موجود، شیوه همکاری دستگاه‌ها و مسیر قانونی تأمین منابع را بررسی کنند و پس از تدوین طرح، نتایج را برای پیگیری ارائه دهند.

وی با اشاره به تجربه تدوین محتوای دینی متناسب با مشاغل مختلف افزود: می‌توان برای گروه‌های شغلی و اجتماعی، پرسش‌ها و مسائل خاص آنان را شناسایی و پاسخ‌های تخصصی تهیه کرد تا محتوای دینی متناسب با نیازهای هر گروه در اختیارشان قرار گیرد.

حضور روحانیت در کنار مردم، ضرورتی راهبردی است

آیت‌الله صفایی‌بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حضور میدانی روحانیت در جامعه گفت: روحانیون و علمای بلاد در تربیت دینی مردم و تقویت پیوند جامعه با معارف اسلامی نقش مهمی دارند و حضور مستمر آنان در میان مردم می‌تواند آثار عمیقی بر فرهنگ دینی و اجتماعی مناطق داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی حوزه علمیه قم و ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در مناطق مختلف کشور تصریح کرد: بسیاری از نیروهای علمی و حوزوی می‌توانند با حضور در شهرها و مناطق مختلف، علاوه بر فعالیت علمی، در جایگاه امام جماعت، مبلغ و راهنمای دینی به مردم خدمت کنند؛ ازاین‌رو باید زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت روحانیت در مناطق مختلف فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر شرایط فرهنگی و اجتماعی استان خاطرنشان کرد: بوشهر به دلیل موقعیت راهبردی و شرایط خاص فرهنگی و جغرافیایی، در معرض جریان‌ها و فشارهای مختلف فرهنگی قرار دارد و تقویت ارتباط روحانیت با مردم، به‌ویژه نسل جوان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: روحانیت باید در کنار مردم حضور داشته باشد و با شناخت مسائل و نیازهای آنان، در زمینه تبیین معارف دینی، پاسخگویی به پرسش‌ها و مقابله با آسیب‌های فرهنگی نقش‌آفرینی کند.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری در پایان با قدردانی از تلاش‌های کارشناسان و پاسخگویان دینی تأکید کرد: خدمت مستقیم به مردم، به‌ویژه در مسائل اعتقادی، شرعی و خانوادگی، از ارزش بالایی برخوردار است و باید با تقویت نیروی انسانی متخصص، آموزش مستمر و تأمین منابع مورد نیاز، زمینه توسعه این خدمات فراهم شود.