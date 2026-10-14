به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار رومشکان ظهر چهارشنبه به همراه مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، از یک واحد پرورش شترمرغ در شهر سوری بازدید کردند و در جریان این بازدید، ظرفیت‌های توسعه فعالیت این واحد و مسائل و مشکلات موجود بررسی شد.

حسین ابراهیمی، فرماندار شهرستان رومشکان، به همراه اصغر امرایی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، از واحد پرورش شترمرغ واقع در شهر سوری بازدید کرد.

در جریان این بازدید، وضعیت فعالیت واحد تولیدی، مسائل و مشکلات موجود و ظرفیت‌های توسعه پرورش شترمرغ در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی در رومشکان

این بازدید در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، بررسی میدانی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی و تقویت تعامل و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان با بهره‌برداران بخش کشاورزی انجام شد.

توسعه واحدهای پرورش دام و طیور و سایر فعالیت‌های مرتبط با بخش کشاورزی می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد فرصت‌های شغلی، رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید در شهرستان رومشکان داشته باشد.