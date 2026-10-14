به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه نشست قرارگاهی ارکان امور مساجد استان اصفهان با هدف بررسی راهکارهای رونق‌بخشی به کانون‌های دینی، بومی‌سازی الگوهای فرهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی با حضور آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، مدیران حوزوی و مسئولان نهادهای فرهنگی در اصفهان برگزار شد.

آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در این نشست با تأکید بر اینکه احیای خانه‌های خدا نیازمند نگاه واقع‌بینانه و اولویت‌بندی دقیق میدانی است، اظهار کرد: در گام نخست باید مساجدی را که تا حدودی فعال هستند شناسایی و در اولویت دریافت خدمات و پشتیبانی قرار داد. گاهی در یک محدوده جغرافیایی چند مسجد در مجاورت یکدیگر قرار دارند، اما برخی از آن‌ها عملاً راکد و غیرفعال مانده‌اند؛ در چنین شرایطی باید سنجید کدام مکان ظرفیت و اولویت بالاتری برای بازسازی و اجرای برنامه‌های اثرگذار فرهنگی دارد تا توان و اعتبارات در همان نقطه متمرکز شود.

وی با تصریح بر اینکه طرح‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از مرکز نباید بدون انطباق با زیست‌بوم منطقه اجرا شوند، افزود: الگوهایی که از پایتخت ارسال می‌شوند باید متناسب با ویژگی‌ها، خرده‌فرهنگ‌ها و نیازهای هر نقطه از استان بومی‌سازی گردند؛ چراکه سیره عملی بزرگان دین همواره بر مبنای درک اقتضائات زمانی و مکانی استوار بوده است.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه آبادانی واقعی مساجد در گرو حضور نسل نوپا و نوجوانان است، گفت: حضور ائمه جماعات در مساجد نباید صرفاً به اقامه نماز محدود شود، بلکه روحانی مسجد باید وقت معینی را برای آموزش احکام، ارتباط چهره‌به‌چهره و پاسخ به پرسش‌های دینی نوجوانان اختصاص دهد. این رفتار انگیزه خانواده‌ها را برای سپردن فرزندان به فضای معنوی مسجد دوچندان می‌کند؛ رویکردی که نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و البته پیش‌بینی ردیف‌های مالی و بودجه‌ای مشخص از سوی متولیان است، چراکه کار فرهنگی بدون ابزار و پشتیبانی عملی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

پیوند ۲ هزار مسجد با مدارس و ساماندهی ۲۲۰ محله در اصفهان

در ادامه این نشست، ابعاد عملیاتی و آماری طرح‌های در دست اجرا از سوی دبیرخانه رسیدگی به امور مساجد تشریح شد. حجت‌الاسلام والمسلمین شاه‌سنایی، دبیر اجرایی رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان، با اشاره به استقرار قرارگاه‌ها در ۲۰ منطقه شهری اصفهان و سراسر شهرستان‌های استان اعلام کرد: تاکنون احکام ۴۵ دبیر قرارگاه شهرستانی صادر شده و کارگاه‌های اندیشه‌ورزی برای پیشبرد این مدل ساختاری به مرحله اجرا درآمده است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری برای بهره‌گیری از ظرفیت مدارس در بستر مساجد تصریح کرد: بر اساس چشم‌انداز تعریف‌شده، چنانچه ۲ هزار مسجد در سطح استان برای جذب نوجوانان فعال شوند و هر پایگاه بتواند زمینه جذب ۵۰ دانش‌آموز را مهیا کند، جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ هزار نوجوان و دانش‌آموز ذیل پوشش برنامه‌های تربیتی قرار خواهند گرفت؛ برنامه‌هایی نظیر رویداد «شبی در مسجد» که با تلفیق ورزش، حلقه‌های هم‌اندیشی، برنامه‌های جذاب فرهنگی و مناجات توانسته خروجی موفقی ثبت کند.

شاه‌سنایی همچنین از اجرای طرح جامع محله‌محوری و بازگرداندن رونق به اماکن غیرفعال خبر داد و افزود: در سطح شهر اصفهان ۲۲۰ محله سهمیه‌بندی شده است تا مسجد شاخص هر منطقه کانون اصلی اقدامات امدادی، اجتماعی، بحران و رویدادهای آیینی باشد. علاوه بر این، در قالب طرحی ویژه، عملیات احیای «۳۱۳ مسجد خاموش» با مشارکت پررنگ گروه‌های جهادی، هیئت‌های مذهبی و کانون‌های فرهنگی در سراسر استان آغاز شده است.

ورود استانداری و شهرداری به تأمین اعتبارات فرهنگی مساجد

بخش دیگر این نشست به اعلام آمادگی دستگاه‌های حاکمیتی و حمایتی استان برای پشتیبانی از پایگاه‌های دینی اختصاص داشت. دکتر مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، با تأکید بر ضرورت خروج فعالیت‌های فرهنگی از تصدی‌گری‌های پراکنده و بازگشت آن‌ها به صحن مساجد اظهار کرد: آمار تفکیکی مساجد دایر و نیمه‌تعطیل استخراج شده و مدیریت استان مصمم است در کنار پشتیبانی‌های شهرداری از زیرساخت‌های فیزیکی، از محل مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌ها و صنایع، منابع لازم را به برنامه‌های نرم‌افزاری و فرهنگی مساجد اختصاص دهد.

استاندار اصفهان تأکید کرد: نگاه ما تنها محدود به بهسازی کالبد و بنای مساجد نیست، بلکه باید در هر منطقه شهری دست‌کم یک «مسجد الگو» شکل گیرد که فراتر از مناسک مرسوم، کانون پویایی، گره‌گشایی از مردم و نقطه جذب واقعی نسل جوان و خانواده‌ها باشد.

در بخش دیگری از این گردهمایی هم‌اندیشی، میرمحمدی مدیرعامل بنیاد هدایت از آغاز دوره توانمندسازی ۹ ماهه کنشگران مسجدی در ۶۰ سرفصل آموزشی خبر داد. همچنین مدیرکل تبلیغات اسلامی استان راه‌اندازی سرفصل آموزشی «امام جماعت و محله‌محوری» در حوزه علمیه اصفهان و تعریف بسته‌های تفریحی متصل به مساجد را پیشنهاد داد.

در پایان نشست نیز مسئولان بخش‌های متبوع گزارشی از اجرای طرح پیوند «مسجد، مدرسه و خانه» در ۷۰۰ نقطه با حضور بیش از هزار مربی فعال، و نیز لزوم نوسازی تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مساجد برای میزبانی مطلوب از هزاران معتکف در ماه‌های پیش‌رو ارائه کردند.