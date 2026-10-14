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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

کشف سلاح و لاشه پرندگان وحشی و ادوات شکار از متخلفان در شهرستان فلارد

کشف سلاح و لاشه پرندگان وحشی و ادوات شکار از متخلفان در شهرستان فلارد

فلارد-رئیس اداره محیط زیست شهرستان فلارد از کشف دو قبضه اسلحه دولول غیر مجاز، لاشه دو قطعه کبک وحشی و سایر ادوات شکار  از متخلفین در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین عالی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلارد در این باره گفت: در پی دریافت گزارش همیاران محیط‌زیست مبنی بر فعالیت متخلفان شکار و صید در شهرستان فلارد، موضوع در دستور کار یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان فلارد قرار گرفت.

وی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان فلارد پس از رویت متخلفین طی هماهنگی های لازم با دادستان شهرستان و با همکاری نیروی انتظامی ، ضمن متوقف نمودن متخلفین، آنها را شناسایی و بازرسی کردند.

عالی افزود: در جریان این بازرسی، دو قبضه اسلحه دولول غیر مجاز، لاشهٔ دو قطعه کبک وحشی شکار شده، مهمّات و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

کد مطلب 6977799

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