امروز در تاريخ

اجراي قانون آيين دادرسي كيفري :

در چنين روزي در سال 1305 ه ش قانون آيين دادرسي كيفري به مرحله اجرا در آمد . اين قانون تا حدود زيادي ترجمه قانون 1804 آيين دادرسي كيفري فرانسه بود و در واقع نوعي برگردان از قانون مذكور و ايضا قانون بلژيك به شمار مي رفت . قانون آيين دادرسي كيفري با بر شمردن نهادها ، افراد و مقامات صالح به رسيدگي به جرايم و وضعيت مجرميت و يا برائت متهمان ، تا حدود زيادي از بر خورد يكجانبه دولت ها با افراد جلوگيري مي كند و رفتار دولت ها با افراد را تحت ضابطه خاصي تعريف مي نمايد . از اين جهت قانون يادشده يكي از طرق ايجاد عدالت است كه از طريق مقاماتي چون بازپرس ، دايار و نهايتا داستان به مرحله اجرا در مي آيد . گفتني است پيش از قانون يادشده ، چنين قانوني به نوعي ديگر وجود داشت اما انسجام آن به سبك قوانين كشور هاي پيشرفته در زمينه دانش حقوقي در اين سال ، شكل گرفت . حقوقدانان عصر تدوين قانون مذكور ، با ترجمه قانون فرانسه و راهكارهاي متخذه از فقه و انديشه اسلامي روشي را پيش بيني نموده بودند كه تاحدودي علاوه بر آنكه از مباني علمي دور نباشد ، به جامعه بومي ايران نيز نزديك باشد . دادسرا در اين قانون به عنوان يكي از نهادهاي پيگير جرم ، كاركرد خاص خود را به منصه ظهور نشاند . دادسرا كه عهده دار كشف جرم ، تعقيب متهم ، اقامه دعوي از حيث عمومي آن ، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان تشكيل مي شود و دادستان به تعداد لازم معاون ، داديار ، بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت .



اعضاءا پيمان بغداد در تهران :

در چنين روزي در سال 1335 ه ش روساي كشورهاي پاكستان ، عراق و تركيه با هدف تبيين راهكارهاي آينده سنتو وارد تهران شدند . اين گفتگو ها دو روز به طول انجاميد . در سال1955 تركيه و عراق يك پيمان مشترك نظامي به امضا رساندند . در روزهاى 28 و 29 ژوييه 1958 برابر با 7 و 8 تير 1337، جلسات شوراى وزيران پيمان بغداد در لندن تشكيل شد و هدفهاى پيمان توسط اعضا، تاييد شد و آمريكا كه به عنوان ناظر در جلسه هاى اين پيمان شركت مى كرد، قول مساعدتهاى بسيارى را داد.عمر پيمان بغداد ديري نپاييد و با كودتاي عبدالكريم قاسم ، عراق خود را رسما از ذيل اين پيمان خارج ساخت . پس از خروج عراق از پيمان بغداد در 24 مارس 1959 ميلادي مركز پيمان از بغداد به آنكارا انتقال يافت . بعدها انگلستان ، پاكستان و ايران به اين پيمان نظامي پيوستند . سازمان پيمان مركزي « سنتو » عنوان تغيير يافته اين سازمان پس از خروج عراق از اين سازمان بود . اين معاهده استعماري ابتدابا هدف هاي نظامي ايجاد شد اما هدف اصلي آن جلوگيرى از بسط نفوذ كمونيسم در ميان ملتهاى جهان سوم و حفظ منابع استعمارى و دراز مدت غرب بود. در بيست و دوم اسفند سال 1357

سخنگوي دولت موقت اعلام كرد قرارداد سنتو لغو شده است .



تظاهرات گسترده مردمي در تبريز :

در چنين روزي در سال 1357هجري شمسي با شدت يافتن تظاهرات گسترده مردمي در تبريز ، مردم اين شهر به ويژه دانشجويان تبريزي غيرتمندانه عليه عمال رژيم منحوس پهلوي به تظاهرات پرداختند . اين امر پس از آن صورت گرفت كه چندي پيش به دليل اعتصاب دانشجويان دانشگاه تبريز ، عمال رژيم منحوس پهلوي با حمله به جمع دانشجويان به كشتار آنان پرداختند . گفته مي شود در اين اعتراض گسترده مردمي بسياري از مردم تبريز و به ويژه بازاريان اين شهر دست به اعتصاب گسترده اي زدند .



تاسيس مدرسه عالي تلويزيون و سينما :



وفات آيت الله شيخ مجتبي لنگراني :

سقوط دمياط :

نخستين نشريه اخوان المسلمين :



در چنين روزي در سال 1349 ه ش ، مدرسه عالي تلويزيون و سينما در تهران گشايش يافت . اين مدرسه با هدف تربيت دانشجويان فرهيخته در حوزه ساخت بر نامه هاي تلويزيوني و سينمايي شروع به كار نمود و توانست در اين زمينه تاحدود زيادي موفق عمل نمايد . پس از انقلاب اسلامي دانشكده صدا و سيما در رشته هاي مختلف توليد تلويزيوني نظير فيلم ، بر نامه سازي ، گرافيك و...اقدام به تربيت دانشجو كرد .در چنين روزي در سال 1367 ه ش حضرت آيت الله شيخ مجتبي حاتمي لنگراني ديده به جهان گشود . ايشان يكي از علمايبرجسته شيعه است كه در طول عمر پر بر كت خويش آثار در خشاني معنوي از خود به ياد گار نهاد .در چين روزي در سال 647 ه ق شهر دمياط سقوط كرد. اين شهر تا زمان سقوط در دست لويي نهم پادشاه فرانسه و رهبر حمله صليبي هفتم به مصر بود . حمله مزبور با شكست بزرگي روبرو گرديد و لويي نهم به اسارت در آمد .در چنين روزي در سال 1352 ه ق روزنامه اخوان المسلمين براي نخستين بار در مصر منتشر شد . اين روز نامه نخستين نشريه ارگان اخوان المسلمين به شمار مي رفت . اخوان المسلمين در سال 1929 ميلادي در شهر اسماعيليه مصر توسط شخصي به نام حسن البناء با هدف تجديد حيات و احياي شعائر ديني و رجعت به اصول اسلامي و ايجاد وحدت اسلامي تاسيس شد . گفته مي شودشمار اعضاء اين جمعيت در پايان جنگ جهاني دوم حدود دو ميليون نفر بوده است. دولت مصر تا حدود زيادي اقدام به مهار اين جمعيت كرده بود . در حال حاضر محمد مهدي عاكف به عنوان هفتمين رهبر جماعت اخوان المسلمين از سوي اعضاي اين جماعتايفاي مسووليت مي كند . اين رهبر هفتاد و شش ساله كه يكي از چهرهاي برجسته جماعت اخوان المسلمين است به عنوان رهبراين جماعت و به جايگزيني مامون الهضيبي، انتخاب شده است.

ورود به جمهوري متحده عربي :

در چنين روزي در سال 1391 ه ق ليبي در پيماني در شهر بنغازي اين كشور ، در جهت تشكيل جمهوري متحده عربي بر آمد . پيشتر كشور هاي مصر و سوريه چنين امري را پيش بيني نموده بودند .



تولد اتو مير هوف :

در چنين روزي در سال 1884 ميلادي اتو مير هوف يكي از بر جسته ترين روانشناسان آلماني ديده به جهان گشود . او بيوشيميست نيز بوده است . وي به سال 1922 ميلادي جايزه نوبل را از آن خود كرد .



تولد يان تينبرجن :

در چنين روزي در سال 1903 ميلادي تينبرجن اقتصاد دان آلماني ديده به جهان گشود . او به سال 1969 ميلادي جايزه نوبل را از آن خود كرد .



تولد ژرژ فرانجو :

در چنينن روزي در سال 1912 ميلادي فرانجو كارگردان مشهور فرانسوي به دنيا آمد .« مرد بدون چهره » عنوان مهمترين اثر اوست .



در گذشت فرانكلين روزولت :

در چنين روزي در سال 1945 ميلادي فرانكلين روزولت سي و دومين رييس جمهور دموكرات ايالات متحده آمريكا در گذشت . وي بين سلهاي 1933 تا 1945 ميلادي براين كشور حكومت مي كرد . او در سن 63 سالگي در گذشت .



نخستين پرواز بين لندن و و پاريس :

در چنين روزي در سال 1911 ميلادي نخستين پرواز بدون توقف بين لندن و پاريس بر قرار شد . پير پريه خلبان هواپيماي مذكور در اين پرواز در طول سه ساعت و پنجاه شش دقيقه مسافت اين دو شهر را هواپيما طي كرد .



ضميمه شدن آلباني :

در چنين روزي در سال 1940 ميلادي ايتاليا رسما آلباني را ضميمه كشور خود ساخت .



اعدام افسران فيليپيني :

در چنين روزي در سال 1942 ميلادي ژاپن بيش از چهار صد تن از افسران نظامي فيليپين را اعدام كرد .



استقلال سوريه :

در چنين روزي در سال 1946 سوريه استقلال خود را از فرانسه اعلام داشت .



سودان و قانون اساسي :





در چنين روزي در سال 1973 ميلادي سودان صاحب قانون اساسي شد . كشور سودان با بيش از 2500000 كيلومتر مربع مساحت يكي اتز بزرگترين كشورهاي افريقايى است . اين كشور با مصر، ليبى، چاد، افريقاى‏مركزى، زئير، كنيا، اوگاندا و اتيوپى مرز مشترك دارد. چندين قرن قبل از ميلاد، سودان شمالى توسط مصريان اداره شد . اين كشور از نيمه دوم قرن نوزدهم مستعمره انگلستان شد . مسلمانان اين كشور به رهبرى محمد احمد بن عبدالله سالها با سربازان انگليسي مبارزه كردند . در سال 1899م قراردادى ميان مصر و انگلستان منعقد شد كه به موجب آن اداره امور سودان به هر دو كشور واگذار شد و بدين گونه سودان تحت استعمار در آمد. سودان پس از آن در سال 1956 استقلال يافت اما دو سال بعد نظاميان ژنرال ابراهيم عبود كودتا كرده و قدرت را در دست گرفتند. سودان پس از استقلال، شاهد درگيرى‏هاى فراوانى بوده و يكى از كشورهاى پركودتاى افريقا مى‏باشد.

